Kard. Semeraro v Poľsku: Pred bránami Európy sa modlime za mier k blahoslavenému o. Streichovi

V sobotu 24. mája sa uskutočnila jedna z prvých beatifikácií pontifikátu pápeža Leva XIV. Liturgia, slávená na Ostrove Tumski v Poznani, „opätovne potvrdzuje, že Poľsko je krajinou svätých a blahoslavených“, vyhlásil kardinál Marcello Semeraro, ktorý predsedal svätej omši beatifikácie mučeníka.

o. Marek Weresa – Vatican News

Teraz, keď je Stanisław Streich blahoslavený, táto Cirkev vie, že v ňom má Božieho priateľa, ktorému môže zveriť svoje úzkosti a starosti, túžby i potreby. […] Spoločne ho prosme, aby prehovoril k Božiemu srdcu o našej túžbe po mieri pre celý svet i pred bránami našej Európy, zdôraznil prefekt Dikastéria pre kauzy svätých počas svätej omše slávenej pred poznaňskou katedrálou, kde sa konali beatifikačné obrady kňaza a mučeníka viery, apoštola bratstva a dobrodinca svojho ľudu.

Nasledovať príklad Dobrého pastiera

Kardinál Semeraro vo svojej homílii zdôraznil, že Pán Ježiš, Dobrý pastier, bol vzorom v kňazskej a pastoračnej službe o. Streicha. „Bol to muž, ktorý mal rád život, prežíval ho jednoducho a dôstojne a predovšetkým ho s radostným srdcom obetoval v prospech jemu zverených spoločenstiev. Takéto nastavenie a rozhodnosť ducha napokon našli svoj plný výraz v obete vlastného života,“ poznamenal.

Prelát zdôraznil, že obeta života blahoslaveného o. Streicha je výzvou prežívať vzájomné vzťahy – prijímať druhého s jeho potrebami a ťažkosťami, aj keď to znamená „námahu lásky“. „Vždy, keď sa navzájom prijímame, keď odložíme nedôveru a strach, keď sme ochotní osobne zaplatiť cenu pre dobro druhých, stávame sa ‘dobrými pastiermi’, tak ako Ježiš Kristus bol Dobrým pastierom nášho života a ako sa aj náš nový blahoslavený stal jeho vernou podobou,“ zdôraznil.

Pozvanie k fascinujúcej službe v Cirkvi

„Zhromaždili sme sa na tejto slávnostnej liturgii, aby sme požiadali pápeža Leva XIV., aby zapísal medzi blahoslavených ctihodného Božieho služobníka, o. Stanisława Streicha, a aby sa obrátil s vďačnou modlitbou k Bohu,“ zdôraznil na začiatku svätej omše arcibiskup Zbigniew Zieliński, metropolita Poznane. Požiadal kardinála Marcella Semerara, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých, aby predsedal beatifikačnej liturgii.

Dodal, že nový blahoslavený sa stane pre veriacich „vodcom vo viere“. Mučeník bude „kvasom povzbudzujúcim pri budovaní spoločenstva Cirkvi“. Arcibiskup Zieliński tiež vyjadril nádej, že blahoslavení budú inšpirovať kňazov k „horlivej službe“ a že budú podnecovaní objavovať a nasledovať hlas Učiteľa z Nazareta.

Metropolita zároveň vyjadril vďaku za priazeň prejavenú arcidiecéze Poznaň a za pomoc počas beatifikačného procesu.

Mučeník komunizmu

Blahoslavený o. Stanisław Streich, farár Farnosti sv. Jána Bosca v Luboni neďaleko Poznane, bol zastrelený Wawrzyncom Nowakom počas slávenia svätej omše 27. februára 1938. Predvojnová tlač uviedla, že v momente vraždy muž kričal: „Nech žije komunizmus! Urobil som to pre vás! Von z kostola!“ Vrah bol členom milície sústredenej vo vojenskom oddelení Komunistickej strany Poľska. Katolícku Cirkev považoval za nepriateľa pokroku a revolúcie.

Zachované svedectvá ukazujú, že o. Streich bol pokorný človek, ktorý sa neúnavne usiloval pomáhať núdznym. Staral sa o blížnych, no robil to veľmi diskrétne. Osobitnú starosť venoval najmä tým, ktorí boli vzdialení od Boha. Bol aj spoločenským aktivistom – prispel k vytvoreniu mnohých náboženských združení vo farnosti. Podporoval chudobných a nezamestnaných, organizoval katechézu pre deti a pomáhal rodinám.

Preklad Martin Jarábek