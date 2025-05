Parolin v OSN: Lev XIV. nás vyzýva, aby sme prijali „diplomaciu stretnutia“

„Nech spoločne odpovieme na pápežovu výzvu a staneme sa tými, ktorí zasievajú mier, ktorý pretrvá v dejinách, a nie tými, ktorí žnú obete“. Túto nádej vyjadril vatikánsky štátny sekretár na podujatí v OSN v New Yorku pri príležitosti pápežovho zvolenia: Svätá stolica je odhodlaná podporovať mier a spravodlivosť vo svete „poznačenom rozdeleniami, konfliktami a naliehavými globálnymi problémami“.

Isabella H. de Carvalho – Vatican News

Svätá stolica sa pod vedením Leva XIV. zaväzuje spolupracovať s predstaviteľmi národov „na podporovaní ľudskej dôstojnosti, ochrane zraniteľných osôb a na budovaní mostov tam, kde by inak mohla prevládať nedôvera“. Zdôraznil to v pondelok 19. mája kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v prejave na pôde OSN v New Yorku počas recepcie pri príležitosti zvolenia pápeža, ktorú zorganizoval stály pozorovateľ Mons. Gabriele Caccia. Voľba nového pápeža je príležitosťou „na obnovu nielen pre katolíkov, ale pre všetkých, ktorí sa usilujú o svet väčšej spravodlivosti, solidarity a mieru,“ povedal kardinál Parolin. Vyjadril tiež nádej, že Svätá stolica a predstavitelia národov budú môcť „napredovať spoločne, inšpirovaní nádejou a víziou pápeža Leva“, ktorý už „v prvých dňoch svojho pôsobenia vo funkcii Petrovho nástupcu vyjadril hlboké odhodlanie budovať mosty, zdôrazňujúc potrebu stretávať sa, viesť dialóg a vyjednávať“. „Nech spoločne odpovieme na výzvu Svätého Otca a staneme sa tými, ktorí zasievajú mier, ktorý pretrvá v dejinách, a nie tými, ktorí žnú obete,“ znie výzva kardinála, ktorý cituje nedávny prejav Leva XIV.

Budovanie diplomacie stretnutia

Vo svete „poznačenom rozdeleniami, konfliktami a naliehavými globálnymi problémami - od klimatických zmien cez migráciu až po umelú inteligenciu“ nás nový pápež „vyzýva, aby sme prijali diplomaciu stretnutia“, pokračuje štátny sekretár. To znamená diplomaciu, „ktorá počúva s pokorou, koná so súcitom a hľadá predovšetkým spoločné dobro“. Preto, vysvetľuje kardinál Parolin, „Svätá stolica opätovne potvrdzuje svoju neochvejnú podporu poslaniu Organizácie Spojených národov“, ktorá má byť „fórom, kde sa štáty zapájajú do dialógu, kde vystupujú hlasy ich národov a kde sa hľadajú riešenia najväčších výziev ľudstva“.

Ako uzatvára štátny sekretár, Vatikán zároveň uznáva dôležitú úlohu diplomatov a zástupcov národov pri „utkávaní štruktúry medzinárodnej spolupráce“ a „pri presadzovaní mieru a spravodlivosti, často tvárou v tvár veľmi komplexným situáciám“. Svätá stolica chce aj v súlade s pápežom naďalej prispievať k tomuto poslaniu a ponúkať „svoj morálny hlas na obranu chudobných a núdznych a v úsilí o mier a integrálny ľudský rozvoj“.

Preklad: Zuzana Klimanová