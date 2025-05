Kard. Parolin: Dúfame, že Istanbul naštartuje procesy mieru

Kardinál Parolin pred Univerzitou Gregoriána

Salvatore Cernuzio – Vatican News Turecko je možným cieľom prvej cesty pápeža Leva XIV. kvôli 1700. výročiu Nicejského koncilu a je zároveň dejiskom, kde sa dnes začína istanbulský samit, na ktorom by sa mali predstavitelia Ruska a Ukrajiny stretnúť na priamych rokovaniach s cieľom konečne dosiahnuť prímerie. Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin odpovedal - po prvýkrát od konkláve - na otázky novinárov na okraj podujatia na Gregoriánskej univerzite s názvom „K teológii nádeje pre Ukrajinu a z Ukrajiny", organizovaného pod záštitou Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. „Vždy dúfame, že sa objavia záblesky pokoja," povedal kardinál pre rôzne médiá. „Sme radi, že konečne existuje možnosť priameho stretnutia. Dúfame, že sa tam rozviažu doterajšie uzly a že sa skutočne podarí nastúpiť cestu k mieru." Podľa vatikánskeho štátneho sekretára je dnes „predčasné" hovoriť o tom, čo sa stane, nádejou je, že Istanbul bude „vážnym východiskom" na dosiahnutie ukončenia vojny. Je predčasné uvažovať o ceste pápeža do Kyjeva „Predčasné" je podľa kard. Parolina aj špekulovať o možnej návšteve pápeža Leva XIV. na Ukrajine v reakcii na pozvanie prezidenta Zelenského v jeho telefonáte v pondelok ráno. Pápež - ktorý pri nedeľňajšej modlitbe „Raduj sa nebies Kráľovná" (Regina Caeli), ale aj v stredajšom príhovore k účastníkom Jubilea východných katolíckych cirkví dôrazne apeloval v súvislosti s územiami zranenými násilím - „obnoví, ako to už niekoľkokrát urobil od začiatku svojho pontifikátu, výzvu na ukončenie vojny", ubezpečil kardinál. „My," dodáva, „zostávame vždy k dispozícii, aby sme ponúkli aj priestor. Hovoriť o sprostredkovaní je prehnané, avšak dá sa hovoriť prinajmenšom o dobrých úradných službách, o uľahčení stretnutia". Zároveň nie je v úmysle „zasahovať do iných prebiehajúcich iniciatív". Mechanizmus repatriácie aktívnych detí je aktívny Podľa štátneho sekretára „postoj Svätej stolice je postojom, ktorý sa snaží strany skôr zblížiť, než vytvárať ďalšie rozdelenia". Kardinál ubezpečil, že „mechanizmus" - iniciovaný a potvrdený misiou kardinála Mattea Zuppiho -, ktorý viedol aj k repatriácii niektorých ukrajinských detí násilne odvlečených do Ruska, zostáva „aktívny". Zahŕňa predovšetkým „výmenu mien prostredníctvom nunciatúr, potom kontroly na mieste a odpovede". Počty týchto detí sú „veľmi kontroverzné", avšak dôležité je, „aby sa postupne vrátili do svojich rodín, domovov, k svojim blízkym". Ukončiť konflikt v Gaze Aj v otázke Blízkeho východu budú pápež a Svätá stolica pokračovať v tej istej línii, ktorú doteraz vytýčil pápež František a to v neustálom apelovaní za „ukončenie konfliktu v Gaze, za dosiahnutie prepustenia rukojemníkov" a za „humanitárnu pomoc v Gaze". Ohľadom týchto bodov zaznela počas generálnych kongregácií pred konkláve „silná výzva na urobenie vážnych krokov" spojená so „znepokojením, pretože z Blízkeho východu sa vytrácajú kresťania". „Bude teda potrebné nájsť odpovede na tento veľký problém". Lev XIV., muž pokoja, ktorý chce mier Kard. Parolin sa vyjadril aj o novozvolenom pápežovi, ktorý sa dočkal „veľmi pozitívnych" komentárov a reakcií. „Predstavil sa veľmi pokojným spôsobom. Je to muž pokoja, ktorý chce mier a ktorý bude budovať mier práve prostredníctvom týchto mostov, ktoré spomenul už v prvých slovách svojho pozdravu veriacim". Možná cesta do Nicey Na záver kardinál odpovedal na otázku, kam by mohla viesť prvá cesta pápeža Leva: „Myslím, že do Nicey," skonštatoval. „Je to dôležitý moment pre Katolícku cirkev, je to dôležitý moment pre ekumenizmus. Určite bolo plánované, aby tam išiel pápež František. Viem si predstaviť, že pápež Lev sa vydá na rovnakú cestu." Preklad a úprava: Zuzana Klimanová