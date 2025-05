Európski biskupi: Na Ukrajine je potrebný spravodlivý mier

Predsedníctvo Rady biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) prijal dnes na audiencii pápež Lev XIV. Počas stretnutia sa veľká pozornosť venovala konfliktu na Ukrajine, pri ktorom – ako uviedli biskupi – „je potrebné čo najskôr dosiahnuť spravodlivý mier“. Medzi ďalšími témami boli migrácia, sprevádzanie mladých, odovzdávanie viery a umelá inteligencia.

Znepokojenie nad mierom, najmä v súvislosti s krízou na Ukrajine, a otázka opätovného zbrojenia – „k čomu sa pápež nevyjadril z hľadiska vhodnosti alebo nevhodnosti, ale vyjadril obavu, že zvýšená pozornosť venovaná výdavkom na zbrojenie by mohla ísť na úkor podpory najnúdznejších a najzraniteľnejších“. Mier bol nevyhnutne jednou z hlavných tém dnešnej audiencie, ktorú pápež Lev XIV. udelil predsedníctvu Rady biskupských konferencií Európskej únie (COMECE).

Citlivý moment pre Európu

„Dnešná audiencia má pre nás veľký význam, keďže sa konala len niekoľko dní po zvolení Svätého Otca Leva XIV. a len niečo vyše mesiaca po smrti pápeža Františka,“ povedal kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda COMECE. Augustiniánsky pápež „nás najmä pozorne počúval, bez toho, aby v tejto fáze dával konkrétne usmernenia, a v tom sme vnímali jeho veľký záujem o Európsku úniu ako inštitúciu, ktorá vznikla ako mierový projekt, a o jej fungovanie“. Dnes čelí „citlivému obdobiu konfrontácie s novou administratívou Spojených štátov, ktorá nastúpila na začiatku roka, ako aj zmene paradigmy vo verejnej mienke, keď sa v mnohých krajinách šíria znepokojujúce javy, ako je populizmus, často v rozpore so základnými princípmi Európskej únie“, priznal predseda COMECE.

Vojnové výdavky dopadajú na najslabších

„Osobitne nás zasiahlo – povedal arcibiskup Antoine Hérouard, jeden z podpredsedov COMECE – keď pápež Lev XIV. zdôraznil ekonomické a sociálne dôsledky ukrajinského konfliktu na život ľudí. Viac prostriedkov na posilnenie obrany a bezpečnosti nesmie znamenať menej pomoci pre trpiacich a ľudí v núdzi.“ Konkrétnym príkladom je napríklad nárast cien energií. „Nešli sme do detailov – dodal francúzsky biskup – ale všetci sme sa zhodli na potrebe čoskoro dosiahnuť mier, ktorý bude spravodlivý. Rovnováha medzi mierom a spravodlivosťou je kľúčová.“ Ďalší podpredseda, litovský biskup Rimantas Norvila, pripomenul, že „hoci ešte nevidíme konkrétne riešenia, dnes by sa všetky európske krajiny mali cítiť zainteresované do úsilia o čo najskoršie ukončenie vojny“.

Migrácia: rovnováha medzi prijatím a integráciou

Aj migrácia bola témou reflexie počas audiencie. Na tlačovej konferencii o nej hovoril ďalší podpredseda, portugalský biskup Nuno Brás da Silva Martins. Na jednej strane „je potrebné, aby Európa prijímala migrantov, aj ako odpoveď na demografický pokles“, na druhej strane však badať „istú neschopnosť integrovať tých, ktorí prichádzajú k našim hraniciam“. Ide o „problém, ktorý sa týka rešpektovania osoby v celej jej dôstojnosti“ a dotýka sa aj „otázky kresťanských koreňov Európy“.

Dôraz pápeža Leva XIV. na sprevádzanie mladých a odovzdávanie viery

Pápež podľa Mons. Crociatu aj Mons. Hérouarda veľmi zdôrazňoval potrebu sprevádzať mladých a odovzdávať vieru v rodine. Czeslaw Kozon, biskup z Kodane a podpredseda COMECE zastupujúci aj škandinávske biskupské konferencie, osobitne poukázal na fenomén výmazov z krstných matrík – jav, ktorý v mnohých krajinách, „ako Belgicko a Holandsko“, narastá. „Okrem otázky detí, ktoré takto obviňujú rodičov z vnucovania viery, ide aj o zásahy štátov do života a štruktúr Cirkvi, čo môže ohroziť náboženskú slobodu. A tiež o právo a povinnosť rodičov vychovávať svoje deti.“ V budúcnosti by „sa mohla Európska súdna komisia pre ľudské práva zaoberať touto otázkou, pretože osoby, ktoré chcú byť vymazané z matrík – často z ideologických dôvodov – sa odvolávajú na európske predpisy o ochrane osobných údajov“. Ako vysvetlil páter Manuel Barrios Prieto, generálny sekretár COMECE, ak by sa namiesto jednoduchého poznámkového záznamu o vôli nepatriť viac do Katolíckej cirkvi (tzv. „odkrstenie“) pristúpilo k skutočnému výmazu z krstného registra, išlo by o útok na slobodu Cirkvi a nerešpektovanie jej autonómie.

Umelá inteligencia v centre pozornosti pápeža

Napokon, ako uviedol Mons. Crociata, pápež venoval veľkú pozornosť aj umelej inteligencii – „téme, ktorá sa týka dezinformácií, rešpektovania dôstojnosti, súkromia, identity a slobody človeka, a ktorá má dôsledky aj na trhu práce“.

Preklad Martin Jarábek