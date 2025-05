Augustiniáni slúžia pápežom v skrytosti medzi rúchami a kalichmi

Od 14. storočia majú liturgické slávenia pápeža aj svoju tichú oporu – bratov augustiniánov v Pápežskej sakristii. Ich misia je nenápadná, no neodmysliteľná. K nim patril aj Slovák – páter Pavol Benedik.

Tiziana Campisi, Martin Jarábek – Vatican News

Starajú sa o kalichy, cibóriá, rúcha i o vzácne relikvie – sú tichými strážcami liturgického pokladu Apoštolského paláca. Rehoľníci z Rádu svätého Augustína, ktorí od čias pápeža Klementa VI. pôsobia vo Vatikáne, majú už po stáročia výsostné miesto v Pápežskej sakristii. Ich úloha je jasná: pripraviť všetko potrebné pre liturgické slávenia Svätého Otca.

Sídlia priamo v srdci Vatikánu, neďaleko Sixtínskej kaplnky. Malé bratstvo v čiernom habite nesie zodpovednosť za úpravu pápežských kaplniek, za starostlivosť o tzv. „pápežský poklad“ i o lipsanotéku – miestnosť s relikviami. Ich služba býva obzvlášť náročná počas konkláve, pápežských pohrebov alebo veľkých liturgických sviatkov.

Bratia aj sestry: skrytí sluhovia liturgie

K rehoľníkom sa pridávajú aj sestry – augustiniánky oblátky Dieťaťa Ježiša. Od roku 1683, na podnet pápeža Inocenta XI., majú na starosti údržbu pápežských liturgických rúch. Vatikán ich s úsmevom volá „pápežské“. Počas desaťročí škrobili a žehlili rúcha všetkých pápežov od Pia XII. až po Františka. Dnes ich je v sakristii štyri, no ich hlavné pôsobisko je v centre Ríma – práčovňa a žehliareň, kde každý deň miznú stopy vosku, vína či oleja z ornátov a oltárnych obrusov. Ich práca zabezpečuje, že rúcha sú vždy dôstojne pripravené na slávenie.

Aj počas konkláve

Ako vysvetľuje generálny sekretár rádu páter Pasquale Di Lernia, dvaja augustiniáni sú aktuálne zapojení do služieb konkláve. Rovnako ako ceremoniári, spovedníci, lekári či technický personál 5. mája prisahali mlčanlivosť pred kardinálom komorníkom Kevinom Farrellom. Ich mlčanie je záväzné voči všetkým, ktorí nie sú členmi kolégia kardinálov voličov – a to naveky, pokiaľ nezískajú výslovné splnomocnenie od nového pápeža.

Páter Pavol Benedik – slovenský svedok služby

Medzi tými, ktorí sa v posledných desaťročiach výrazne zapísali do tejto skrytej služby, je aj Slovák – páter Pavol Benedik, augustinián, ktorý dlhé roky pôsobil ako správca posvätných apoštolských predmetov vo Vatikáne (Custode del Sacrario Apostolico). Narodil sa v bývalom Československu a počas totalitného režimu emigroval do Talianska. Do Rádu svätého Augustína vstúpil v roku 1984 a od roku 2006 pôsobil v Pápežskej sakristii.

Zabezpečoval liturgické predmety, pripravenosť pápežských kaplniek, vrátane Sixtínskej, i prítomnosť relikvií počas významných obradov. Počas konkláve mal zodpovednosť za pripravenosť rúch pre novozvoleného pápeža a asistoval mu pri prvých verejných vystúpeniach. Jeho služba bola poznačená pokorou, tichosťou a maximálnou profesionalitou. Vatikán si ho vážil pre jeho spoľahlivosť, skromnosť a hlbokú duchovnosť.

Dedičstvo a svedectvá

Augustiniáni slúžia pápežom od 14. storočia. Klement VI. rozhodol, že jeho osobným sakristiánom bude práve člen tohto rádu. Ich úloha sa postupne rozšírila a mnohí z nich sa stali biskupmi. Slávnym príkladom bol páter Angelo Rocca – v 16. storočí korektor Vatikánskej tlačiarne, sekretár Kongregácie indexu a zakladateľ prvej verejnej knižnice v Ríme – Angeliky.

Nezabudnuteľný je aj brat Federico Belotti, ktorý slúžil po boku Pia XI., Jána XXIII. či Pavla VI. A práve pápež Ján XXIII. si k nemu vytvoril dôverný a srdečný vzťah. Vzájomné rozhovory, jednoduché ľudské gestá a aj úsmevné situácie – ako keď brat Federico hlasno chrápal v izbe vedľa pápeža – odhaľujú ľudskosť skrytú za múrmi Vatikánu. „Brat Federico, vy ste trúbili na svoje trúby, ja na svoje zvony!“ – odvetil mu raz s úsmevom pápež, keď ho zobudil zvonením.

Skrytí, ale nepostrádateľní

Služba augustiniánov je takmer neviditeľná. No v každom ornáte, v každom čistom kalichu, v každej dôstojne pripravenom obrade je ich tichý podpis. Slovák páter Pavol Benedik bol jedným z nich – dôstojný a oddaný služobník liturgie Cirkvi, ktorý v tichosti a vernosti zanechal slovenskú stopu vo Vatikáne.