8. generálna kongregácia kardinálov: Evanjelizácia, svedectvo jednoty, synodalita

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni v piatok 2. mája na brífingu poskytol informácie o 8. generálnej kongregácii kardinálov. V odpovedi na otázky novinára rázne poprel údajnú nevoľnosť kardinála Parolina.

Vatican News

Vatikánsky hovorca informoval:

Kongregácia sa začala o 9.00 spoločnou modlitbou.

Zúčastnilo sa na nej niečo vyše 180 kardinálov, z ktorých viac než 120 sú voliči. Niektorí kardináli pricestovali v uplynulých dňoch a dnes o 10.30 počas prestávky zložili prísahu.

Dopoludnia zaznelo 25 príspevkov.

Medzi opakujúcimi sa témami boli:

– evanjelizácia ako stredobod aj počas pontifikátu pápeža Františka,

– Cirkev ako spoločenstvo bratstva a evanjelizácie,

– potreba odovzdávať evanjelium, zvlášť mladým,

– cirkvi Východu, ich utrpenie a svedectvo,

– komunikácia evanjelia a otázka, ako ju účinne uskutočňovať na všetkých úrovniach – od farností až po kúriu,

– povinnosť svedectva a jednoty; bol citovaný evanjeliový verš: „Po tom poznajú, že ste moji učeníci, že sa milujete navzájom“,

– riziko protisvedectva – zaznel odkaz na sexuálne zneužívanie a finančné škandály,

– ústredné postavenie liturgie,

– dôležitosť Kódexu kánonického práva,

– synodalita a kolegialita, synodalita a misia, synodalita a sekularizmus,

– zmienka o hermeneutike kontinuity medzi pontifikátmi Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka,

– silný dôraz na úlohu Eucharistie aj v misionárskom význame.

Kongregácia sa skončila o 12.30.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni v reakcii na otázku novinára o údajnej nevoľnosti kardinála Parolina to rázne poprel: „Nie, nič také sa nestalo. Nie je to pravda.“ Hovorca Bruni zároveň poprel, že by došlo k zásahu lekárov alebo ošetrovateľov: „Nie, absolútne nie.“

Doplňujúce informácie Mattea Bruniho:

Dnes bol nainštalovaný komín; ďalšie informácie o prípadných skúškach budú poskytnuté neskôr. Pokiaľ ide o práce v Dome sv. Marty a ubytovanie kardinálov v tejto rezidencii, zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti.

Viacerí novinári sa zaujímali o príspevky týkajúce sa tém zneužívania a finančných škandálov. Matteo Bruni vysvetlil, že o týchto otázkach sa hovorilo ako o „ránach“, ktoré treba „udržiavať otvorené“, aby si Cirkev bola vedomá týchto problémov a našla konkrétne spôsoby ich uzdravenia.

Hovorca Bruni potvrdil, že kardináli voliči, ktorí sa nezúčastnia konkláve, sú Antonio Cañizares Llovera, emeritný arcibiskup Valencie, a John Njue, metropolita Nairobi (Keňa). Momentálne sú ešte štyria kardináli voliči, ktorí majú doraziť do Ríma. Naopak, nebola potvrdená prítomnosť kardinála Vinka Puljića, emeritného arcibiskupa Sarajeva, v Sixtínskej kaplnke. Ten uviedol, že ak by mu bola poskytnutá asistencia, mohol by sa osobne zúčastniť hlasovania. V predchádzajúcich dňoch sa hovorilo, že zostane v Dome sv. Marty a odtiaľ odovzdá svoj hlas. Kardinál oznámil, že do Ríma príde 3. mája.

Sixtínska kaplnka je od nedele zatvorená pre verejnosť. V týchto dňoch pracovníci pripravujú priestory, zabezpečujú ozvučenie, upravujú podlahu a podobne. Zatiaľ čo počas generálnych kongregácií je k dispozícii simultánne tlmočenie, počas zasadnutia v Sixtínskej kaplnke to tak nebude. Ceremoniál bude prebiehať v latinčine, vrátane prísahy kardinálov.

Prísaha sa uskutoční v Sixtínskej kaplnke po procesii. Nasledovať bude kázeň kardinála Cantalamessu a potom prvé hlasovanie.

Aktualizované 2. mája 14:47