Za prvých 24 hodín od vystavenia tela prišlo za pápežom 50 tisíc ľudí

Verejnosť má od stredy 23. apríla do piatku 25. apríla možnosť vzdať úctu telesným pozostatkom zosnulého pápeža Františka. Pre neustávajúci prúd pútnikov Vatikán v prvý deň predĺžil plánovanú otváraciu dobu Baziliky sv. Petra, kde je jeho telo vystavené. Za prvých 24 hodín prišlo za pápežom 50 tisíc ľudí.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Tisícky osôb z celého sveta, ktorí sa chcú rozlúčiť so zosnulým pápežom, čakajú na vstup do Baziliky sv. Petra aj niekoľko hodín. V stredu bola bazilika otvorená až do 5.30 h (namiesto do polnoci) a o 7.00 h bola dnes ráno opäť otvorená. V dnešný štvrtok je plánovaný čas zatvorenia baziliky 24.00 h a v piatok 25. apríla bude otvorená od 7.00 h do 19.00 h. O 20.00 h bude nasledovať obrad uzavretia rakvy bez účasti verejnosti. Ako je známe, pohrebná omša bude v sobotu 26. apríla o 10.00 h pred Bazilikou sv. Petra a po nej bude nasledovať procesia do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde bude pápež pochovaný.

Ruženec za pápeža

Každý večer o 21.00 sa pred Bazilikou Santa Maria Maggiore koná modlitba ruženca za pápeža Františka. Dnes jej bude predsedať kard. Antonio Tagle. Včera jej predsedal kard. Baldo Reina, vikár pre Rímsku diecézu a arcikňaz Lateránskej baziliky a v utorok kardinál Parolin, bývalý štátny sekretár.

Eucharistická adorácia

O 18.30 bude v dnešný štvrtok 24. apríla eucharistická adorácia za pápeža Františka v Lateránskej bazilike vedená diecéznym viceregentom Mons. Renatom Tarantellim Baccarim. Modlitbu obohatia úryvky z prejavov a spisov pápeža Františka. Spev oživí zbor Rímskej diecézy.

Slovenská svätá omša

V dnešný deň (24. apríla) sa uskutoční svätá omša za pápeža Františka v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme o 19.00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Miroslav Konštanc Adam OP, sudca Rímskej Róty.