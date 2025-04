Vatican News informuje už aj v azerbajdžanskom jazyku

Od 2. apríla Vatican News prináša správy v 56 jazykoch, vrátane novo pridanej azerbajdžančiny. Ako tvrdí apoštolský prefekt Azerbajdžanu, slovenský salezián Mons. Vladimír Fekete, je to iniciatíva na posilnenie viery a šírenie pravdy. „Každý jazyk je dôležitý v stavbe zo živých kameňov, ktorú staviame deň čo deň“, hovorí prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini.

Vatican News

Vatican News dopĺňa svoju informačnú ponuku o azerbajdžančinu a od dnešného dňa, 2. apríla, pri príležitosti 20. výročia úmrtia sv. Jána Pavla II., prvého pápeža, ktorý navštívil Azerbajdžan, sa vo Vatikánskych médiách hovorí 56 jazykmi, vrátane posunkovej reči v taliančine, španielčine, angličtine a francúzštine.

Ako pripomína apoštolský prefekt Azerbajdžanu Mons. Vladimír Fekete SDB, „svätý Ján Pavol II. vo svojej homílii v Baku 23. mája 2002 zdôraznil, že malá katolícka komunita v krajine musí byť kvasom a dušou spoločnosti. Médiá sú v dnešnom svete čoraz silnejším nástrojom na šírenie pravdy, a tak na podporovanie nádeje ľudstva a posilňovanie viery veriacich.“ Mons. Fekete, ktorý projekt podporil v spolupráci s Dikastériom pre komunikáciu, vysvetľuje: „Väčšina miestnych katolíkov v Azerbajdžane neovláda iné jazyky a informácie zo života univerzálnej Cirkvi často hľadajú pomocou zdrojov, ktoré nie vždy sú spoľahlivé. Preto nás napadlo začať túto iniciatívu s Vatikánskym rozhlasom - Vatican News, aby sme podporili poznanie a posilnili vieru“. „Každý“ – dodáva Mons. Fekete – „bude mať možnosť prečítať si slová Svätého Otca a najdôležitejšie správy univerzálnej Cirkvi vo svojom jazyku. Som si istý, že to bude užitočná služba aj pre mnohých neveriacich či príslušníkov iných náboženstiev. „Azerbajdžanský jazyk,“ dodáva, „nie je len idiómom, ktorým sa hovorí v Azerbajdžanskej republike, ale je to aj jazyk, ktorým hovorí približne 30 miliónov Azerbajdžancov žijúcich po celom svete. Tento projekt zverujeme pod ochranu Panny Márie, v nádeji, že všetci naši čitatelia nájdu vo Vatican News užitočné a silné médium pre svoj ľudský i duchovný život“, uzatvára apoštolský prefekt Azerbajdžanu.

Do pozornosti 10/12/2024 Mons. Fekete: Rok 2025 bude v Azerbajdžane aj oslavou 25. výročia Misie sui iuris Baku Prinášame rozhovor s biskupom Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom Azerbajdžanu - kaukazskej krajiny, v ktorej vyše 90% tvoria moslimovia. V sobotu 14. decembra bude tamojšia ...

Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu, zdôrazňuje: „Každá tkanina je zložená z malých prepletených vlákien. Takto je vytvorený aj náš komunikačný systém, ktorý od dnešného dňa používa aj azerbajdžančinu vďaka spolupráci Mons. Vladimíra Feketeho a Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu. Každý jazyk je dôležitý v stavbe zo živých kameňov, ktorú staviame deň čo deň. Pápež František počas svojej cesty do Baku v októbri 2016 pochválil malé spoločenstvo azerbajdžanských katolíkov a prirovnal ho k malému spoločenstvu na periférii uzavretému v Cenacole, keď z neba zostúpil Duch Svätý. Pridanie azerbajdžančiny k mnohým ďalším jazykom používaným Vatican News pre nás znamená vydávať svedectvo, že v Cirkvi niet veľkých a niet malých. Len dve veci – pripomenul pápež František – sú potrebné na to, aby sme zažili plnosť spoločenstva, ktoré nás spája: v Cenacole bola Matka a bola tam láska, bratská láska, ktorú do nich vlial Duch Svätý. Aj dnes je naším záväzkom navzájom sa rozprávať, rozumieť si v jednom jazyku lásky, utkávať spoločne spoločenstvo dobra a urobiť zo spoločenstva, ktoré nás spája okolo Matky Cirkvi, najsilnejší prostriedok komunikácie vo svete, ktorý inak riskuje, že sa stratí v babylonskom zmätku.“

„Vatican News v azerbajdžančine – vysvetľuje edičný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornielli – predstavuje príspevok nielen k šíreniu pápežových slov, ale aj k dialógu medzi náboženstvami: posolstvo mieru Petrovho nástupcu vo svete zmietanom vojnami a násilím je mostom ku všetkým, ktorí sa nepoddávajú atmosfére uzavretosti a nenávisti, ale usilujú sa budovať cesty stretnutia, vzájomného poznania a bratstva.“

„Prítomnosť azerbajdžanského jazyka vo vatikánskych médiách je veľmi dôležitá, pretože“ – zdôrazňuje Massimiliano Menichetti, zástupca edičného riaditeľa zodpovedný za Vatikánsky rozhlas Vatican News – „umožňuje miliónom ľudí priame spojenie s pápežom, životom univerzálnej Cirkvi a informáciami Svätej stolice. V posledných rokoch,“ vysvetľuje, „zintenzívňujeme projekty spolupráce s partikulárnymi cirkvami, aby sme podporili spoločné väzby a podporu s cieľom spustiť informačné a evanjelizačné projekty na celom svete. Našou myšlienkou je zjednotiť kapacity a zdroje na vytvorenie spoločných, a nie centralizovaných systémov, aby sme na jednej strane podporili operačnú sieť spoločenstva a na druhej strane docenili kompetencie a podporili rozvoj miestnych reálií. Naším snom je platforma, kde by boli všetky katolícke organizácie prepojené, aby sa spojili sily a v reálnom čase zdieľali nielen texty, obrazy a zvuky, ale aj život Cirkvi v každej časti sveta.“

Preklad: Zuzana Klimanová