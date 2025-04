Pohreb pápeža Františka a služba Vatikánskych médií

Vatikánsky rozhlas – Vatican News bude vysielať pohrebnú slávnosť na Námestí svätého Petra a následný sprievod, ktorý ulicami Ríma dopraví rakvu Svätého Otca do Baziliky Santa Maria Maggiore, v priamom prenose v 15 jazykoch, vrátane štyroch posunkových jazykov. O pozemné aj letecké zábery sa postarajú kamery Vatikánskeho televízneho centra – Vatican Media.

Vatican News

Ide o udalosť, ktorá zjednocuje celý svet v objatí s pápežom a pripomína spoločnú pamäť spred dvadsiatich rokov – pohrebnú svätú omšu za Jána Pavla II. 8. apríla 2005. No predovšetkým ide o jedinečný mediálny moment, pretože nikdy predtým súčasné médiá nezaznamenali prenesenie telesných ostatkov pápeža z Vatikánu na iné miesto za účelom pochovania. Presne to sa stane zajtra, 26. apríla, od 10.00 h, keď Vatikánsky rozhlas – Vatican News prinesie dlhý priamy prenos pohrebnej svätej omše za pápeža Františka a následného sprievodu s rakvou do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde podľa želania samotného pápeža prebehne uloženie do hrobu.

Jazyky a televízne vysielanie

Aby sa zabezpečila čo najširšia možnosť sledovania tejto udalosti, vatikánske médiá pripravili televízne a rozhlasové priame prenosy v 15 jazykoch (taliančina, angličtina, španielčina, francúzština, brazílska portugalčina, portugalčina, nemčina, poľština, vietnamčina, čínština, arabčina) vrátane 4 posunkových jazykov (taliansky, španielsky, francúzsky, americký). Televízne zábery, zabezpečené Vatikánskym televíznym centrom – Vatican Media, budú letecké aj pozemné a pokryjú tak Námestie svätého Petra, ako aj celú trasu sprievodu s pápežskou rakvou až po mariánsku baziliku. V redakčnej oblasti – v písanej aj hovorenej forme – budú spravodajstvo a analýzy ponúkané v 56 jazykoch, ktoré tvoria informačný systém Rádia Vatikán – Vatican News a denníka L’Osservatore Romano.

Kanály a platformy priameho prenosu

Podrobne bude možné udalosť 26. apríla sledovať:

• na portáli Vatican News: www.vaticannews.va

• na YouTube kanáloch Vatican News

• na webových rádiách Rádia Vatikán – Vatican News v 11 jazykoch

• cez krátke vlny v angličtine, francúzštine a portugalčine pre Afriku

• na Facebooku v taliančine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a nemčine

• na Instagrame v taliančine, portugalčine a nemčine

Pokrytie v taliančine

Tri vysielacie stanovištia budú zabezpečovať priamy prenos v taliančine – dve na Námestí svätého Petra a jedno pred Bazilikou Santa Maria Maggiore. Rozhlasový a televízny komentár sa začne zo stanoviska na Braccio di Carlo Magno okolo 8.10. Okolo 9.30 sa prenos presunie do centrálneho štúdia v Paláci Pio, ktoré bude komentovať pohrebnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 h. Signál bude zdieľať aj stanovisko pri Bazilike Santa Maria Maggiore, ktoré už od rána prinesie modlitby a očakávania veriacich.

Frekvencie pre priamy prenos v taliančine:

• 103.8 FM pre mesto Rím

• 105 FM pre Rím a okolie

• DAB+ digitálne rádio (informácie na www.digitalradio.it)

• televízny kanál 733 v oblasti Ríma

• satelit Eutelsat