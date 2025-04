Neočakávané stretnutie pápeža Františka a 94-ročnej rehoľníčky

Sestra Francesca Battilorová, ktorá v nedeľu 6. apríla prišla na vozíku na púť v rámci Jubilea chorých a zdravotníkov so skupinou z Neapola, sa v Bazilike sv. Petra nečakane stretla s pápežom Františkom, ktorého práve viezli na vozíku na námestie.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Sestra Francesca sa vo veku 94 rokov, z ktorých 75 strávila v kláštore, v nedeľu dočkala najväčšieho prekvapenia svojho života. „Prosila som Boha: 'Chcem sa stretnúť s pápežom'. Nikomu inému som to nehovorila... Myslela som si, že je to nemožné, naopak, bol to sám pápež, ktorý mi prišiel v ústrety. Zdá sa, že keď Pána o niečo poprosím, vždy mi to splní...,“ hovorí sestra Francesca.

Rehoľníčka žije v kláštore od svojich deviatich rokov a rehoľné sľuby skladala ako sedemnásťročná v Ráde Navštívenia Panny Márie. Dlhé roky pôsobila ako zdravotná sestra. Článok o nej prinieslo aj aprílové vydanie vatikánskeho mesačníka L‘Osservatore di Strada. Práve členom rodiny tohto vatikánskeho periodika sestra Francesca zverila svoju túžbu putovať do Ríma. V spolupráci s Maltézskym rádom, ktorý zabezpečil logistiku, sa podarilo uskutočniť jej púť v rámci Jubilea chorých a zdravotníkov.

Sestra Francesca – krstným menom Rosaria, ktorej rehoľné meno je po zakladateľovi rádu sv. Františkovi Saleskom – na invalidnom vozíku a so slabým zrakom chcela prejsť cez Svätú bránu Baziliky. Vzhľadom na jej krehký stav jej bolo umožnené prežiť tento okamih v súkromí, zatiaľ čo na námestí sa slávila omša s 20 000 veriacimi.

Prekvapenie pápeža

Sestra Francesca sa modlila pred hrobom apoštola sv. Petra, keď zrazu uvidela prichádzať skupinu mužov v oblekoch. Uprostred nich bol ďalší invalidný vozík, vozík pápeža. Svätý Otec František v nedeľu po prvýkrát vyšiel na verejnosť z Domu sv. Marty po tom, ako bol hospitalizovaný v nemocnici Gemelli pre obojstranný zápal pľúc. Vyspovedal sa, pomodlil a prešiel Svätou bránou. Prechádzal bazilikou, aby vyšiel na Námestie a pozdravil účastníkov slávenia Jubilea. Pravdepodobne ani pápež nečakal, že nájde malú skupinku kľačiacich pútnikov a ešte menej to čakala sestra Francesca. „Prosila som o to Boha,“ hovorí vatikánskym médiám, ktoré ju oslovili cez telefón počas spiatočnej cesty do Neapola.

„Stretli sa dva vozíky“

„Stretli sa dva invalidné vozíky. Aké krásne,“ opakuje sestra. A usmieva sa, keď rozpráva, ako chytila pápeža za ruku a plná emócií ju už nepustila. Svätý Otec František, s teraz už zotaveným hlasom, ale so svojím charakteristickým zmyslom pre humor, sa rehoľníčky spýtal: „Nie ste vy jedna z tých mníšok z Neapola?“. Narážal na nezabudnuteľnú epizódu spred desiatich rokov, keď pápeža v katedrále počas jeho návštevy neapolskej arcidiecézy v roku 2015 „napadla“ skupina kontemplatívnych mníšok, ktoré ho obklopili a objali, zatiaľ čo neapolský kardinál Sepe sa snažil znovunastoliť poriadok výzvami: „Sestry! Sestry!“.

Sestra Francesca v ten deň nebola v spomínanej skupine rehoľníčok, aj keď v tej chvíli bola prítomná na stretnutí v neapolskom dóme. Nepodarilo sa jej však pápeža osobne pozdraviť. Tentokrát ho mala na desať minút len pre seba. Hovorí: „Som veľmi šťastná, kto by to bol čakal! Pobozkala som mu ruku a aj on vyzeral rád... Je to veru obdobie, keď ma Boh vypočúva, a to aj v maličkostiach“.

V modlitbe za pápežovo zdravie

Po prosbe o stretnutie s pápežom Františkom predniesla sestra Francesca Pánovi ďalšiu prosbu: „Aby mi dovolil zomrieť v skutku čistej lásky. Po tom túžim, po poslednom stretnutí s ním. Chcem ísť s ním...“. Vysvetlila to aj pápežovi a ubezpečila ho o svojich modlitbách za neho: „Povedala som mu: Vaša Svätosť, veľmi sa modlím...obetovala som svoj život Ježišovi, aby ste sa Vy uzdravili, a ja naopak aby som odišla... Usmial sa. A ja sa vraciam šťastná domov. Veľmi som túžila po tomto stretnutí... Naozaj veľmi.“