Medzinárodná teologická komisia zverejnila dokument k 1700. výročiu Nicejského koncilu

Pri príležitosti výnimočného jubilea prvého ekumenického koncilu v dejinách Cirkvi zverejnila vo štvrtok 3. apríla Medzinárodná teologická komisia dokument s názvom Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. Text pripomína teologický a duchovný význam Nicejského koncilu z roku 325 a ponúka aktuálny pohľad na jeho odkaz pre evanjelizáciu, vieru i synodálnu cestu Cirkvi v súčasnosti. Prezentácia dokumentu sa uskutoční 20. mája na Pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme.

Vatican News

Dňa 20. mája – po 1700 rokoch – si kresťanský svet pripomenie otvorenie Nicejského koncilu v Malej Ázii, ktorý sa konal v roku 325. Bol to prvý ekumenický koncil v dejinách. Z neho vzišlo Vyznanie viery, ktoré bolo dokončené koncilom v Carihrade v roku 381 a stalo sa identifikačným znakom viery v Ježiša Krista, ako ju vyznáva Cirkev. Výročie sa slávi v tomto jubilejnom roku, ktorý je zameraný na „Krista, našu nádej“, a zároveň sa zhoduje s rovnakým dátumom Veľkej noci pre všetkých kresťanov – na Východe i na Západe. Okrem toho, ako zdôraznil pápež František, v historickom momente, aký žijeme – poznačenom tragédiou vojny a nespočetnými nepokojmi i neistotami – je to podstatné pre kresťanov, to najkrajšie, najpríťažlivejšie a zároveň najnevyhnutnejšie, práve viera v Ježiša Krista vyhlásená v Nicei. To je „základná úloha Cirkvi“ (Homília pre účastníkov plenárnej schôdze Dikastéria pre náuku viery, 26. januára 2024).

Medzinárodná teologická komisia zverejňuje dôležitý a rozsiahly dokument s názvom Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. 1700. výročie Ekumenického koncilu v Nicei. Cieľom nie je len pripomenúť charakter a význam koncilu, ktorý bol nepochybne kľúčový v dejinách Cirkvi, ale aj poukázať na mimoriadne zdroje, ktoré Vyznanie viery – vyznávané od tej doby až dodnes – uchováva a znovu oživuje v perspektíve novej etapy evanjelizácie, ku ktorej je Cirkev povolaná. Zároveň poukazuje na cenný význam týchto zdrojov pre zodpovedný a spoločný proces transformácie doby, ktorý sa týka kultúry a spoločnosti na celom svete. Viera vyznaná v Nicei totiž odkrýva nový a trvalý pohľad na príchod Syna Božieho medzi nás. Vedie nás k rozšíreniu srdca a mysle, aby sme prijali a šírili dar tohto rozhodujúceho pohľadu na zmysel a cieľ dejín: vo svetle toho Boha, ktorý prostredníctvom svojho jednorodeného Syna, ktorému zveril plnosť svojho života, nás urobil účastnými na tejto plnosti prostredníctvom jeho vtelenia. Na všetkých ľudí – s veľkorysosťou a bez výnimky – vylieva dar oslobodenia od egoizmu, vzťahu vo vzájomnej otvorenosti a spoločenstva v Duchu Svätom, poza všetky hranice.

Pravda o Bohu, ktorý je láskou, je Trojicou a v Synovi sa z lásky stáva jedným z nás – toto je viera, ktorú Nicejský koncil dosvedčuje a odovzdáva. Je autentickým základom bratstva medzi ľuďmi a národmi a zároveň základom premeny dejín vo svetle modlitby, ktorú Ježiš predniesol Otcovi na prahu najvyššieho daru svojho života pre nás: „Otče, nech sú všetci jedno, ako my sme jedno“ (porov. Jn 17,22). Vyznanie viery z Nicey tak tvorí v srdci viery Cirkvi prameň živej vody, z ktorého môžeme aj dnes čerpať, aby sme vošli do pohľadu Ježiša – a v ňom do pohľadu, ktorý má Boh Otec na všetky svoje deti a na celé stvorenie. Začínajúc od najmenších, chudobných a zavrhnutých, s ktorými sa jednorodený Syn Otca, ktorý sa stal „prvorodeným medzi mnohými bratmi“ (porov. Rim 8,29), tak stotožnil, že považuje všetko, čo bolo urobené jednému z nich, akoby bolo urobené jemu (porov. Mt 25,40).

Dokument Medzinárodnej teologickej komisie nechce byť len jednoduchým akademickým textom teológie, ale predstavuje cennú a načasovanú syntézu, ktorá môže užitočne sprevádzať prehlbovanie viery a jej svedectvo v živote kresťanskej komunity – nielen obohacovaním nového povedomia o účasti na liturgickom živote a formovaním inteligencie a skúsenosti viery Božieho ľudu, ale aj podnecovaním a usmerňovaním kultúrneho a spoločenského angažovania kresťanov v tejto prelomovej dobe plnej výziev. O to viac, že v Nicei sa po prvýkrát vyjadrili jednota a misia Cirkvi v univerzálnom meradle – v symbolickej forme synodálnej cesty, ktorá jej je vlastná. Takto sa stala inšpiráciou a dôveryhodným zdrojom synodálneho procesu, do ktorého je dnes zapojená Katolícka cirkev vo svojom úsilí žiť obrátenie a reformu založenú na princípe vzťahu a vzájomnosti pre misiu – ako to dôrazne potvrdzuje Záverečný dokument poslednej Synody biskupov, ktorý schválil pápež František.

Preto Medzinárodná teologická komisia pozýva na Deň štúdia o dokumente Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. 1700. výročie Ekumenického koncilu v Nicei (325 – 2025), ktorý sa uskutoční 20. mája 2025 v auditóriu „Sv. Ján Pavol II.“ na Pápežskej univerzite Urbaniana.

Preklad o. Martin Jarábek