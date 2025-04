Kardináli na generálnej kongregácii diskutovali o ekonomickej situácii Svätej stolice

V stredu 30. apríla dopoludnia sa konala siedma generálna kongregácia kardinálov. O jej priebehu informoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

Vatican News

VII. generálna kongregácia sa začala o 9.00 hod. Zúčastnilo sa na nej 180 kardinálov, z ktorých viac 124 boli voliči.

V prvej časti sa hovorilo o ekonomickej a finančnej situácii Svätej stolice. Vystúpili kardináli Marx, Farrell, Schönborn, Vergez a Krajewski.

Kardinál Marx, koordinátor Hospodárskej rady, predstavil výzvy, problémy a návrhy z pohľadu udržateľnosti, s cieľom zabezpečiť, aby ekonomické štruktúry naďalej podporovali reformy pápežstva.

Kardinál Schönborn vystúpil ako predseda Dozorného výboru IOR.

Arcibiskup Vergez sa podelil o niektoré konkrétne údaje o situácii v Governatoráte a spomenul prebiehajúce rekonštrukčné práce. Kardinál Krajewski hovoril o činnosti Dikastéria pre charitu.

V druhej časti bolo prečítané ranné oficiálne komuniké s prosbou k Božiemu ľudu o modlitbu. Následne zaznelo 14 príspevkov na tieto témy: ekleziológia Božieho ľudu – pričom ako rana bola pomenovaná polarizácia v Cirkvi a rozdelenie spoločnosti; synodalita a kolegiálnosť biskupov ako prostriedok na prekonanie polarizácie; povolania do kňazského a zasväteného života. Viacerí rečníci sa odvolávali na koncilové dokumenty Lumen gentium a Gaudium et spes. Ďalšou témou bola evanjelizácia, so zameraním na súlad medzi tým, čo žijeme, a tým, čo ohlasujeme.

Kongregácia sa skončila o 12.30 modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná (Regina caeli).

Zajtra a v nedeľu sa generálna kongregácia neuskutoční.