Geografia, vek, rehoľné rády: kto sú kardináli povolaní voliť nového pápeža

Od 7. mája sa na konkláve zíde 53 európskych kardinálov, 37 amerických (16 zo Severnej Ameriky, 4 zo Strednej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky), 23 ázijských, 18 afrických a 4 z Oceánie. Najmladším je 45-ročný Austrálčan Mikola Bychok, najstarším 79-ročný Španiel Carlos Osoro Sierra. Po prvýkrát budú v Sixtínskej kaplnke voliči z 12 národov - sú medzi nimi Haiti, Kapverdy, Papua-Nová Guinea, Švédsko, Luxembursko a Južný Sudán.

Tiziana Campisi – Vatican News

Celkovo 135 kardinálov voličov, ktorí vstúpia do konkláve, aby zvolili 267. pápeža, pochádza zo 71 rôznych krajín na piatich svetadieloch. Zastúpených je 17 národov z Afriky, 15 z Ameriky, 17 z Ázie, 18 z Európy a 4 z Oceánie. Po prvýkrát má 12 štátov svojich vlastných domácich kardinálov voličov: Z Haiti je to kardinál Chibly Langlois, z Kapverd kard. Arlindo Furtado Gomes, zo Stredoafrickej republiky kard. Dieudonné Nzapalainga, z Papuy-Novej Guiney kard. John Ribat, z Malajzie kard. Sebastian Francis, zo Švédska kard. Anders Arborelius, z Luxemburska kard. Jean-Claude Hollerich z Východného Timoru kard. Virgilio do Carmo da Silva zo Singapuru kard. William Seng Chye Goh z Paraguaja kard. Adalberto Martínez Flores z Južného Sudánu kard. Stephen Ameyu Martin Mulla a zo Srbska kard. Ladislav Nemet. Celkovo sa v Sixtínskej kaplnke zíde 53 európskych kardinálov, 37 z Ameriky (16 zo Severnej Ameriky, 4 zo Strednej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky), 23 z Ázie, 18 z Afriky a 4 z Oceánie.

Voliči kreovaní poslednými troma pápežmi

Najmladším kardinálom voličom je 45-ročný Austrálčan Mikola Bychok, najstarším je 79-ročný Španiel Carlos Osoro Sierra. Najpočetnejší kardináli voliči sú tí, ktorí sa narodili v roku 1947 a teda dovŕšili alebo dovŕšia vek 78 rokov - je ich 13. Iba kardinál Baldo Reina je z roku 1970, 26. novembra bude mať 55 rokov. Jedinými vo svojom ročníku sú aj kardináli Leo Frank, ročník 1971, a Rolandas Makrickas, ročník 1972. Veteránmi konkláve sú piati kardináli, ktorých kreoval sv. Ján Pavol II., Philippe Barbarin z Francúzska, Josip Bozanić z Chorvátska, Vinco Pulić z Bosny a Hercegoviny a Peter Turkson z Ghany. Kardinálsky biret dostalo od Benedikta XVI. 22 voličov a 108 voličov ho nosí z vôle pápeža Františka.

Kardináli - rehoľníci

Medzi voličmi je 33 kardinálov z 18 rehoľných rodín. Najpočetnejší medzi nimi sú saleziáni, je ich 5 (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Daniel Sturla Berhouet), 4 sú z Rádu menších bratov františkánov (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler a Leonardo Steiner), rovnako 4 sú od jezuitov (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich a Ángel Rossi), 3 sú minoriti (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti a Dominique Mathieu). V Sixtínskej kaplnke budú hlasovať aj 2 redemptoristi (Mykola Bychok a Joseph Tobin) a 2 verbisti (Tarcisio Kikuchu a Ladislav Nemet), ako aj augustinián Robert Prevost, kapucín Fridolin Ambongo Besungu, bosý karmelitán Anders Arborelius a cistercián Orani João Tempesta, klaretín Vicente Bokalic Iglic, ďalej Gérald Lacroix zo Sekulárneho inštitútu Pia X., lazarista Berhaneyesus Demerew Souraphiel, misionár od Consolaty Giorgio Marengo, misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho John Ribat, skalabrinián Fabio Baggio a člen Kongregácie Ducha Svätého (spiritín) Dieudonné Nzapalainga.

Čo uvádza Kódex kánonického práva

Kán. 349 Kódexu kánonického práva upresňuje, že kardináli „tvoria osobitné kolégium, ktorému prislúcha právo postarať sa o voľbu Rímskeho veľkňaza“, a dodáva, že kardináli pomáhajú pápežovi „buď kolegiálne, keď sú zvolávaní, aby prerokovali otázky väčšieho významu, alebo ako jednotlivci, keď totiž v rozličných úradoch, ktoré zastávajú, poskytujú pomoc Rímskemu veľkňazovi predovšetkým v každodennej starostlivosti o celú Cirkev“. Práve apoštolská konštitúcia Universi Dominici Gregis ustanovuje, že pápeža volia kardináli, ktorí pred dňom pápežovej smrti „alebo pred dňom, keď sa uvoľní apoštolský stolec“, nedosiahli vek 80 rokov, z tohto dôvodu sa rozlišujú kardináli voliči a nevoliči. Ku dnešnému dňu tvorí kardinálske kolégium celkovo 252 kardinálov, z ktorých je 135 kardinálov voličov a 117 kardinálov nevoličov.

Preklad: Zuzana Klimanová