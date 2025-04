Expo v Osake sa začína. Svätá stolica je prítomná s Caravaggiovým dielom

V nedeľu 13. apríla sa v Japonsku otvára svetová výstava Expo 2025. Vatikán sa na nej predstaví s výnimočným umeleckým dielom – Caravaggiovým Ukladaním do hrobu, ktoré bude ústredným bodom jeho výstavného priestoru v talianskom pavilóne. Na slávnostnom otvorení sa zúčastní aj pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu, arcibiskup Rino Fisichella.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Expo 2025 sa koná od 13. apríla do 13. októbra na umelom ostrove Yumeshima pri pobreží Osaky. Výstava, zameraná na inovácie a udržateľnosť pod heslom „Kresliť obrysy budúcej spoločnosti pre naše životy“, privíta približne 30 miliónov návštevníkov z celého sveta. Zúčastňuje sa na nej okolo 160 krajín a viacero medzinárodných organizácií.

Krása ako zdroj nádeje

Svätá stolica je na výstave prítomná vďaka spolupráci s Talianskom, ktoré jej poskytlo priestor vo svojom pavilóne. Výstava nesie názov „Krása prináša nádej“ a nadväzuje na myšlienku prebiehajúceho Svätého roka, venovaného nádeji. Projekt zdôrazňuje silu krásy prebúdzať túžbu po lepšom a ľudskejšom svete. Názov zároveň odkazuje na Svätú bránu Jubilea – symbol prijatia a zmierenia – a hrá sa s dvojakým významom slova porta v taliančine: „prináša“ aj „brána“.

Slávnostné otvorenie

Pavilón s názvom „Umenie obnovuje život“ otvorí v Palmovú nedeľu taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani spolu s generálnym komisárom Talianska pre Expo 2025, veľvyslancom Mariom Vattanim, a arcibiskupom Fisichellom. „Dohoda, ktorá po prvýkrát umožňuje, aby Svätá stolica hosťovala v talianskom pavilóne na svetovej výstave, je dôkazom vynikajúcich bilaterálnych vzťahov,“ uviedol Tajani.

Caravaggio v centre pozornosti

Stredobodom vatikánskeho priestoru bude Caravaggiovo Ukladanie do hrobu, ktoré na šesť mesiacov zapožičali Vatikánske múzeá. Dielo osobne vybral pápež František ako výtvarné posolstvo nádeje. Pavilón Svätej stolice spája kresťanské a japonské prvky – spomína sa kupola svätopeterskej baziliky i vychádzajúce slnko, doplnené o prvky japonskej kaligrafie sumi-e.

Výnimočné dielo, výnimočné posolstvo

Caravaggiovo Ukladanie do hrobu patrí medzi jeho najvýznamnejšie diela. Objednal si ho Girolamo Vittrice pre rodinnú kaplnku v kostole Santa Maria in Vallicella v Ríme. Počas napoleonských vojen bolo v roku 1797 odvezené do Paríža a do Vatikánu sa vrátilo v roku 1816. Dnes je súčasťou Pinakotéky Pia VII.

Caravaggio nezachytáva tradičný moment pochovávania – Kristus nie je znázornený pri ukladaní do hrobu, ale v okamihu, keď ho Nikodém a Ján v prítomnosti pobožných žien kladú na Pomazávaciu dosku, kameň určený na uzavretie hrobu. Okolo tela Ježiša stoja Panna Mária, Mária Magdaléna, apoštol Ján, Nikodém a Mária Kleofášova, ktorá v geste silného emotívneho vypätia dvíha ruky i zrak k nebu.

Preklad Martin Jarábek