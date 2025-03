Vatikán vydáva príručku pre pastoráciu ľudského života

Dikastérium pre laikov, rodinu a život zverejnilo osobitnú pastoračnú príručku s názvom „Život je vždy dobro. Začať procesy pre pastoráciu ľudského života“. Stalo sa tak 25. marca pri príležitosti 30. výročia encykliky Evangelium vitae sv. Jána Pavla II.

Zuzana Klimanová – Vatican News

„Život je vždy dobrom (Evangelium vitae, 31) a ako taký by mal byť prezentovaný, chránený, oceňovaný v každej situácii“. Týmito slovami uvádza prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell novú publikáciu. Zároveň konštatuje:

„V čase veľmi vážneho porušovania dôstojnosti ľudskej osoby, v mnohých krajinách sužovaných vojnami a každým druhom násilia (osobitne páchaného na ženách, deťoch pred a po narodení, dospievajúcich, ľuďoch so znevýhodnením, starých, chudobných a migrantoch) je potrebné dať podobu skutočnej a náležitej pastorácii ľudského života, aby sme uviedli do praxe to, čo potvrdilo aj nedávne vyhlásenie Dignitas infinita Dikastéria pre náuku viery v č. 1. : „každej ľudskej osobe patrí nekonečná dôstojnosť, neodňateľne založená v jej samotnom bytí, a to mimo všetkých okolností a v akomkoľvek stave alebo situácii, v ktorej sa nachádza“. Život každého muža a každej ženy treba preto vždy rešpektovať, zachovávať a brániť. Táto zásada, ktorú možno rozpoznať aj samotným rozumom, sa musí uplatňovať v každej krajine, v každej obci, v každom dome“.

Do pozornosti 24/03/2025 30 rokov encykliky Evangelium vitae: Ján Pavol II. o posvätnosti života Zajtra, 25. marca, uplynie 30 rokov od vydania encykliky Evangelium vitae, jedného z najdôležitejších dokumentov Jána Pavla II. „Život je posvätný: jedine Boh je jeho Pánom! Každé ...

Príručka navrhuje, ako uplatňovať synodálnu metódu rozlišovania v Duchu Svätom v súvislosti s mnohými otázkami týkajúcimi sa ľudského života a ako ho brániť, chrániť a podporovať v rôznych geografických a kultúrnych kontextoch.

Zborník, ktorý vyšiel v troch jazykoch, je bezplatne dostupný na internetovej stránke dikastéria (www.laityfamilylife.va) a navrhuje aktualizovanú metódu na kapilárnu animáciu pastorácie života v rôznych diecézach na celom svete.