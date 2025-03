Slabý hlas a magistérium krehkosti

Dvanáste výročie zvolenia pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici Gemelli.

Andrea Tornielli – Vatican News

Tento rok si pripomíname dvanáste výročie pontifikátu pápeža Františka v mimoriadnom období: už takmer mesiac sa nachádza v nemocničnej izbe na desiatom poschodí nemocnice Gemelli. Informácie z posledných lekárskych správ sú povzbudivé, jeho stav sa zlepšuje a je nádej, že sa čoskoro vráti do Vatikánu. Napriek tomu však prežíva veľmi nezvyčajné výročie, ktoré sa pripojilo k roku poznačenému najdlhšou cestou medzi kontinentami (Indonézia, Papua-Nová Guinea, Východný Timor a Singapur), vyznačuje sa záverom synody o synodalite a otvorením Svätej brány, ktorým sa začalo Jubileum.

Petrov nástupca, je chorý uprostred chorých, trpí a modlí sa v týchto dňoch za pokoj, je sprevádzaný zbožnou modlitbou mnohých ľudí na celom svete. On, ktorý za dvanásť rokov nikdy neukončil stretnutie, katechézu či modlitbu Anjel Pána bez slov „A nezabudnite sa, prosím, modliť za mňa“, dnes zakúša objatie mnohých veriacich i neveriacich, ktorí ho majú radi.

Je to čas, ktorý odhaľuje srdcia, je to čas, keď si opäť kladieme otázku o podstate Cirkvi a o poslaní rímskeho biskupa, ktorý je tak veľmi odlišný od úlohy generálneho riaditeľa nadnárodnej spoločnosti. Pred dvanástimi rokmi sa vtedajší kardinál Bergoglio prihovoril generálnym kongregáciám a citoval slová Henriho De Lubaca, ktorý „duchovnú svetskosť“ označil za „najhoršie zlo“, aké môže Cirkev zasiahnuť. Je to riziko Cirkvi, ktorá „verí, že má vlastné svetlo“, spolieha sa na vlastné sily, stratégie a efektívnosť, čím prestáva byť „mysterium lunae“. Namiesto toho, aby odrážala svetlo toho Druhého, mala by žiť a pôsobiť nesená milosťou toho, ktorý povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“

S láskou a nádejou preto dnes hľadíme na okná desiateho poschodia nemocnice Gemelli a s vďačnosťou si pripomíname tieto slová. Ďakujeme pápežovi Františkovi za jeho „magistérium krehkosti“, za jeho ešte slabý hlas, ktorý sa v posledných dňoch pripojil k ružencu na Svätopeterskom námestí. Tento krehký hlas, ktorý naďalej volá po mieri, a hovorí „nie“ vojne, volá po dialógu, a je proti útlaku, túži po súcite, a nie po ľahostajnosti. Všetko najlepšie k výročiu, Svätý Otče, tvoj hlas stále veľmi potrebujeme.

Preklad Martin Jarábek