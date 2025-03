Rím: Pápež venoval milión eur na fond núdzového bývania

V uplynulých týždňoch, ešte pred hospitalizáciou v nemocnici Gemelli, pápež František prispel do fondu duchovného otca Roberta Sardelliho na rekonštrukciu bývalého kňazského domu na Via Vergerio. Priestory sa premenia na 20 bytov pre ľudí v núdzi.

Vatican News

Táto správa bola oznámená už 30. januára na stretnutí venovanom pamiatke otca Sardelliho vo farnosti San Policarpo, ale nebolo povedané, akú sumu dar pápeža predstavuje. V uplynulých dňoch teda bola táto suma zverejnená v liste, ktorý vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina poslal kňazom.

Prorocké gesto

„Od 23. do 27. júna 2025 budeme sláviť Jubileum seminaristov, biskupov a kňazov,“ napísal kardinál vikár v nóte. „Aby sme prišli duchovne pripravení, je vhodné myslieť na konkrétne znamenie lásky a nádeje, ktoré by sme mohli ponúknuť ako rímska Cirkev. Keď 25. októbra minulého roku prišiel pápež František na diecézne zhromaždenie do San Giovanni in Laterano, „medzi diskutovanými témami,“ pripomína kardinál Reina, „sa objavila otázka bytovej núdze, problém, na ktorý sme ako Cirkev upozornili kompetentné orgány. Ak sme pozdvihli svoj hlas, považujem za dôležité urobiť prorocké gesto, schopné dodať väčšiu dôveryhodnosť tomu, čo sme povedali“.

Mesačná podpora

„Z tohto dôvodu, po rozsiahlom a hĺbkovom dialógu s presbyterskou radou,„ píše kardinál, ‚sa uvažovalo o tomto ‘znamení nádeje“: podporiť Fond otca Roberta Sardelliho (kňaza našej diecézy, ktorý vo svojej službe s nadšením prejavoval blízkosť ľuďom bez domova) prostredníctvom príspevkov určených na tento účel, aby sa podporili rodiny, ktoré nemajú potrebné záruky na zmluvu o prenájme, alebo tie, ktoré nie sú schopné platiť (stále vyššie) nájomné. Preto, píše kardinál Reina, je tu opäť výzva „prispieť mesačnou platbou na ekonomickú podporu, ktorú dostávame, alebo jej časťou“. „Dúfam,“ je nádejou kardinála Reinu, „že toto naše rozhodnutie sa dotkne sŕdc mnohých ďalších, aby sa Cirkvi v Ríme podarilo inšpirovať čoraz viac mužov a žien, aby podporili Sardelliho fond a konkrétne riešili bytovú núdzu v našom meste“.

Preklad: Zuzana Klimanová