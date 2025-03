Páter Pasolini (10): Život nie je bezvýznamný film, ale dielo výnimočného režiséra

V desiatej meditácii Duchovných cvičení v Aule Pavla VI, ktorej zhrnutie uverejňujeme, sa kazateľ pápežskej domácnosti zamýšľa nad „neustálou premenou“ života a prirovnáva ho k semienku, ktoré rastie cez radosti, smútky, víťazstvá a neúspechy. Zoči-voči „tiaži skutočnosti“, ktorá môže človeka zdrviť alebo urobiť cynickým, sa vynára svetlo „väčšieho určenia“, prirodzeného naplnenia existencie „povolanej k plnosti“.

Cyklus: Nádej na večný život

Duchovné cvičenia Svätého Otca a Rímskej kúrie, Pôst 2025

10. Nechať sa premeniť

(piatok 14. marca, 9.00 hod.)

Život so svojou krásou i ťažkosťami nám kladie zásadnú otázku: aký zmysel má naše putovanie týmto svetom, keď je všetko predurčené na koniec? Bez nádeje vo večnosť nás môže ťarcha reality zdrviť alebo nás urobiť cynickými a tlačiť nás k rezignácii. Svätý Pavol navrhuje upierať náš pohľad na neviditeľné veci, ktoré sú večné.

Ľudstvo je poznačené fyzickým úpadkom, ale existuje vnútorná obnova, ktorá sa uskutočňuje deň čo deň. Všetko, čo sa zdá, že zaniká, má v skutočnosti väčší význam: Boh nás stvoril pre vzkriesenie, a to nie je utopický sen, ale prirodzená logika existencie povolanej k plnosti.

V tajomstve Kristovho kríža a zmŕtvychvstania Boh priviedol svoj plán lásky k naplneniu. Zdanlivá porážka Ukrižovaného je v skutočnosti zjavením Otca, ktorý sa nevzdáva svojich detí. To znamená, že náš život nie je ponechaný náhode, ale je súčasťou plánu adopcie a vykúpenia, ktorý z nás robí milované deti určené na večnosť. Všetko, čo prežívame - radosti, smútky, úspechy i neúspechy -, je súčasťou neustálej premeny, podobnej premene semienka, ktoré svojou smrťou vytvára nový život. Tak aj my, hoci prechádzame hranicou smrti, sme určení na nový a slávny život.

Táto premena nie je len budúca, ale začína sa už teraz. V Eucharistii sa totiž uskutočňuje tajomná výmena: ponúkame Bohu svoj život a na oplátku dostávame samotného Krista, ktorý nás premieňa vo svojej láske. Pri každej svätej omši, ktorú slávime, sa všetko, čím sme, prijíma do života Krista, ktorý to berie so sebou pred Otca. Nie je to symbolický obrad, ale skutočný proces premeny našej osoby, vďaka ktorému sa už v prítomnosti stávame účastnými na večnom živote.

Nevieme presne, ako to nakoniec dopadne, ale vieme, že to, čím budeme, je už v nás v zárodku. Nie sme určení pre nič, ale pre budúcnosť plnú nádeje. Táto istota všetko mení: náš život nie je bezvýznamný film, ale dielo napísané a režírované výnimočným Režisérom, ktorý nás pozýva, aby sme upreli svoj pohľad na večnosť a s dôverou kráčali k nemu. Je to reálna skutočnosť: Boh splodil deti a medzi tieto deti patríme aj my. Budúcnosť zostáva pred nami ako plán lásky, ktorý je len čiastočne odhalený. To, čo vidíme dnes, je však už teraz nádherné: sme milované deti, občania neba, ktorí žijú pre Boha a navždy.