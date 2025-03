Odzbrojenie a nová životodarná lymfa pre diplomaciu

Výsídlenci v Gaze po najnovších bombardovaniach (AFP or licensors)

Z nemocnice Gemelli pápež František opakuje, že vojna je absurdná, zatiaľ čo svet sa opäť ponáhľa do zbrojenia

Andrea Tornielli

Je to len zopár slov, avšak významných, ktoré, žiaľ, prichádzajú v tých istých hodinách, v ktorých sa vojna na Blízkom východe opäť rozhorela novým izraelským bombardovaním v Gaze. Z nemocnice Gemelli vidí pápež František ešte jasnejšie a zreteľnejšie absurditu vojny. A vo svojom liste riaditeľovi denníka Corriere della Sera opäť pozdvihuje svoj hlas - taký podobný hlasu Krstiteľa volajúceho na púšti -, aby zopakoval, že vojna ničí spoločenstvá a životné prostredie.

Svet vrátane Európy sa opäť ponáhľa do zbrojenia, pripravený investovať obrovské sumy pre naplnenie arzenálov, ktoré už teraz prekypujú zbraňami schopnými desaťkrát zničiť celé ľudstvo. Petrov nástupca, krehký a oslabený chorobou, sa nevzdáva a ukazuje nám cestu, ako zastaviť preteky smerom k priepasti Tretej svetovej vojny. V prvom rade nás vyzýva, aby sme odzbrojili slová a mysle. Vyzýva nás, aby sme odzbrojili zem.

V čase, keď sa dokonca aj rokovania a vrcholné stretnutia konajú pred zrakom celého sveta a keď sa zdá, že prevláda zjednodušený jazyk, démonizácia protivníka, polarizácia a falošné správy, pápež František nás pozýva k zamysleniu, miernosti, k zmyslu pre komplexnosť skutočnosti. Predovšetkým nás pozýva, aby sme znovu objavili diplomaciu vo svete, ktorý akoby na ňu zabudol, a aby sme obnovili vitalitu a dôveryhodnosť medzinárodných organizácií, ktoré treba posilňovať, a nie zbavovať ich sily.

To, že cestou je odzbrojenie, a nie opätovné zbrojenie, pripomenul včera v odpovedi na otázku aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na ReArm Europe na margo prvého ročníka Ramadánového stola - Iftáru, ktorý zorganizovalo marocké veľvyslanectvo pri Svätej stolici: „Kto sa rozhodne pre opätovné zbrojenie, musí skôr či neskôr čeliť realite, že zbrane, akokoľvek sa môžu zdať odstrašujúcim prostriedkom, sú predurčené na použitie. Na medzinárodnej úrovni treba trvať na tom, aby došlo k všeobecnému a kontrolovanému odzbrojeniu. A to je konštantnou súčasťou politiky Svätej stolice od Prvej svetovej vojny“. Kardinál Parolin dodal: „Preto nemôžeme byť spokojní so smerom, ktorým sa uberáme, keď sme naopak svedkami posilňovania arzenálov.“

Preklad: Zuzana Klimanová