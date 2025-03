Mons. Gallagher v Maďarsku: Otcova láska nás víta z každej ďalekej krajine

V nedeľu 30. marca štátny sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Mons. Paul Richard Gallagher slávil svätú omšu v Konkatedrále sv. Štefana v Budapešti. Na záver štvordňovej návštevy Maďarska vyjadril vďačnosť za prijatie a odovzdal Maďarom pozdravy od pápeža Františka.

Alessandro Di Bussolo, Miroslava Holubíková – Vatican News

„Bez ohľadu na to, ako ďaleko sme odišli, Otec vždy dôveruje láske svojich detí viac než ich slovám, rozhodnutiam a činom. Trpezlivo na nás čaká, miluje nás a je pripravený nás vždy prijať.“ Toto je posolstvo nádeje a bezpodmienečnej Otcovej lásky, o ktorom v súvislosti s podobenstvom o márnotratnom synovi hovoril v homílii v budapeštianskej konkatedrále Mons. Gallagher. Ako zdôraznil, protagonistami Ježišovho podobenstva nie sú deti, ale milosrdný otec, ktorý predstavuje nekonečnú Božiu lásku. „Otcova láska je taká silná a veľká, že je ochotný nechať druhého odísť do ďalekej krajiny a trpezlivo čakať“, vysvetlil arcibiskup a zdôraznil, že „toto je dobrá správa pre tých, ktorí cestujú do ďaleka“.

Pozdrav od Svätého Otca Františka

Vatikánsky zástupca pozdravil všetkých účastníkov slávnosti, na ktorú ho v mene pápeža Františka pozval ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup metropolita kardinál Péter Erdő. Mons. Gallagher Maďarov ubezpečil o „pápežovej duchovnej blízkosti a jeho modlitbách“, pričom vyjadril pápežovu vďaku za modlitby, ktoré za neho obetovali počas jeho hospitalizácie a aj teraz v období rekonvalescencie.

Etapy návštevy

V piatok 28. marca sa arcibiskup Gallagher stretol s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Péterom Szijjártóom a vystúpil na výročnej konferencii maďarských veľvyslancov. Tiež sa zúčastnil na slávnosti pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mons. Angela Rotta, apoštolského nuncia v Budapešti v rokoch 1930 - 1945, ktorý sa angažoval v záchrane Židov počas šoa. Potom sa stretol s kardinálom Péterom Erdőom, s predsedom Maďarskej biskupskej konferencie Mons. Andrásom Veresom, ako aj s ďalšími štyrmi arcibiskupmi a gréckokatolíckym arcibiskupom-metropolitom. V sobotu 29. marca sa na apoštolskej nunciatúre stretol so skupinou veľvyslancov akreditovaných v Maďarsku.

Do pozornosti 27/03/2025 Mons. Gallagher cestuje do Maďarska Sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Mons. Paul Richard Gallagher je od štvrtka 27. marca do nedele 30. marca na pracovnej ceste v Maďarsku. ...