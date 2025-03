Kardinál Grech: Ideme po ceste, ktorá má pomôcť cirkvám kráčať synodálnym štýlom

„Cirkevné zhromaždenie v roku 2028 bude príležitosťou zhromaždiť na úrovni celej Cirkvi plody, ktoré dozreli“ – o tom hovorí Generálny sekretár Biskupskej Synody kardinál Mario Grech v rozhovore s Andreom Torniellim.

Andrea Tornielli – Vatican News

„Zmyslom cesty, ktorú sekretariát synody navrhuje miestnym cirkvám, nie je pridávať prácu, ale pomáhať cirkvám kráčať synodálnym štýlom“. Týmito slovami kard. Grech predstavuje vatikánskym médiám sprevádzanie realizačnej fázy, ktoré schválil pápež František.

Vaša Eminencia, synoda o synodalite sa zdala byť ukončená... a teraz sa opäť začína z vôle pápeža Františka, ktorý z nemocnice Gemelli schválil pracovný kalendár na nasledujúce tri roky.

Mnohí si mysleli, že synoda sa skončila slávením druhého zasadania zhromaždenia v októbri minulého roka. V skutočnosti apoštolská konštitúcia Episcopalis Communio „premenila“ synodu z udalosti na proces, ktorý je vyjadrený v troch fázach: prípravnej, slávnostnej a realizačnej (EC, čl. 4). Táto premena si vyžaduje skutočné „obrátenie“, zmenu mentality, ktorá potrebuje čas, kým sa zakorení v praxi Cirkvi. Toto vyhlásenie je však zásadné: zverejnenie „dokumentu“ nestačí na to, aby sa to, čo vzniklo v dvoch fázach synodálneho procesu, začalo uplatňovať v živote Cirkvi. Tento „dokument“ musí byť „prijatý“ ako ovocie cirkevného rozlišovania a horizont obrátenia. A to sa aj stalo: Svätý Otec, ktorý je pilierom jednoty Cirkvi a garantom synodálneho procesu, Záverečným dokumentom poveruje miestne cirkvi a ich zoskupenia úlohou uviesť odporúčania zhromaždenia do ich vlastného miestneho kontextu, ako to odporúča vo svojej „Sprievodnej poznámke“ k Záverečnému dokumentu. A mnohé cirkvi už veľkoryso zareagovali a dali sa do pohybu: tak sa vlastne práca po skončení zhromaždenia nikdy nezastavila.

Do pozornosti 15/03/2025 Bol vydaný sprievodný list k realizačnej fáze synody V sobotu 15. marca bol zverejnený sprievodný list k realizačnej fáze synody. V oficiálnom komuniké cez Tlačové stredisko Svätej stolice Generálny sekretariát synody oznamuje, že ...

Čo sa bude diať odteraz až do roku 2028?

To, čo sa teraz ohlasuje, je skôr proces sprevádzania a hodnotenia aplikačnej fázy, ktorá už prebieha: rozhodnutie, ku ktorému Svätý Otec dospel aj s prispením riadnej rady generálneho sekretariátu synody, zloženej prevažne z členov zvolených počas zhromaždenia. A tento proces neohrozuje zapojenie každej cirkvi pri prijímaní a originálnom uplatňovaní plodov synody: pápež ním podnecuje celú Cirkev k výkonu zodpovednosti, ba veľkej spoluzodpovednosti, pretože práve posilnením miestnych cirkví zároveň spája kolégium biskupov pri výkone jeho služby.

Aký je teda presný účel tohto procesu?

Je to proces zameraný na podporu dialógu medzi cirkvami o poznatkoch získaných v aplikačnej fáze. Po období venovanom práci na každej miestnej realite (do roku 2026) sa chce v synodálnom štýle vytvoriť priestor na dialóg a vzájomné obohatenie sa medzi cirkvami. Toto je jeden z najcennejších aspektov, ktoré sa objavili na doterajšej synodálnej ceste. Cieľom je, aby sa realizácia neuskutočňovala izolovane, akoby každá diecéza alebo eparchia bola samostatným subjektom, ale aby sa posilnili väzby medzi cirkvami na národnej, regionálnej a kontinentálnej úrovni. Tento čas zdieľania zároveň umožní autentické „spoločné kráčanie“ a ponúka príležitosť zhodnotiť v duchu spoluzodpovednosti prijaté rozhodnutia. Stretnutia plánované v roku 2027 a na začiatku roku 2028 tak budú prirodzene sprevádzať cestu k cirkevnému zhromaždeniu v októbri 2028. Toto záverečné zhromaždenie potom bude môcť ponúknuť Svätému Otcovi cenné prvky, ovocie skutočnej cirkevnej skúsenosti, pre jeho rozlišovanie ako Petrovho nástupcu, s perspektívami, ktoré budú navrhnuté celej Cirkvi. Realizácia a hodnotenie musia prebiehať spoločne, prelínajúc sa v dynamickom a spoločnom procese: to je práve kultúra zodpovednosti, ktorú evokuje záverečný dokument.

Môžete vysvetliť, čo je cirkevné zhromaždenie 2028? V liste sa výslovne uvádza, že to nebude nová synoda...

Povedal by som, že synoda 2021-2024 bola „prvenstvo“ v mnohých veciach: prvýkrát sa v plnej miere uplatnili normy Episcopalis Communio, prvýkrát mala celá Cirkev a všetci v Cirkvi možnosť zúčastniť sa na synodálnom procese, prvýkrát sa na zhromaždení zúčastnili aj nebiskupi, prvýkrát bol záverečný dokument bezprostredne schválený Svätým Otcom, čím sa zúčastnil na svojom riadnom magistériu. Teraz – v tretej fáze synodálneho procesu – je to prvýkrát, čo sa koná cirkevné zhromaždenie. Keďže ide o prvé cirkevné zhromaždenie na úrovni celej Cirkvi, je potrebné ešte mnohé veci spresniť, hoci môžeme vychádzať zo skúseností zhromaždení kontinentálnej etapy, ktoré boli všetky cirkevné.

Preložila a spracovala Miroslava Holubíková