Kard. Parolin: Vojna sa rodí v srdci a odzbrojiť treba najprv jazyk

V piatok 14. marca o 10:30 h slávil kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v Paulínskej kaplnke Apoštolského paláca svätú omšu za prítomnosti diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici. Hlavným úmyslom liturgie bola modlitba za zdravie pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici, no zároveň si Cirkev pripomenula aj 12. výročie jeho zvolenia za nástupcu svätého Petra. Kardinál Parolin v homílii zdôraznil význam sústredenej modlitby, pevnej viery a starostlivosti o vzťahy,

Martin Jarábek – Vatican News

„Najlepší spôsob, ako predkladať Bohu svoje modlitby, je predovšetkým ponúknuť mu srdce... otvorené a pozorné na jeho slová.“ – týmito slovami kardinál vysvetlil, že modlitba nie je len zoznamom našich potrieb, ale predovšetkým vnímavým načúvaním Božej vôli a s dôverou v jeho milosť. Napriek tomu, že mnohí prichádzame k Bohu s rozličnými prosbami, „nemali by sme sa toľko zaoberať tým, ako mu predkladať svoje potreby..., ale predovšetkým počúvať Pána“, čiže sme volaní skôr sa stíšiť a nechať sa viesť Pánovým slovom.

V ďalšej časti homílie poukázal na Ježišove slová, ktoré nabádajú k tomu, aby naša spravodlivosť „prekonala“ spravodlivosť farizejov a zákonníkov. Pripomenul, že hoci sa bežne sústreďujeme na „veľké“ hriechy, treba ísť ešte viac do hĺbky: „Ježiš… cituje prikázanie ‚Nezabiješ‘, ale Pán hľadí ešte hlbšie.“ Aj samotný hnev či pohŕdavé slovo voči inému človeku môžu mať zhubný koreň, ktorý „vyzbrojuje ruku aj ústa“. Kardinál k tomu dodal, že vojny, ktoré trápia svet, majú svoj počiatok v srdci človeka a ničia vzťahy už na úrovni slov, ktoré prinášajú urážky či nenávisť.

V duchu Prvého Jánovho listu kardinál Parolin vyzdvihol význam nefalšovanej lásky k blížnemu: „Ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš?“ Vyjadril presvedčenie, že práve vzájomná láska, ale aj schopnosť ponúknuť či prijať odpustenie, tvorí základ pre každú autentickú modlitbu. Podľa jeho slov je dôležité nenechať v srdci priestor pre hnev, pretože ten ľahko prerastie do otvorenej konfrontácie.

Prítomný bol aj slovenský veľvyslanec Juraj Priputen

Potom štátny sekretár pripomenul ďalšiu Ježišovu výzvu: „Dohodni sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si ešte na ceste.“ Nejde pritom len o povrchné ospravedlnenie, ale o ozajstnú zmenu postoja voči tomu, voči komu pociťujeme odpor alebo nejednotu. Kardinál osobitne zdôraznil, aké dôležité je nielen vysloviť slová prepáčenia, ale aj úprimne chcieť zmier a ochotu „prejsť od logiky konfrontácie k postojom dobroprajnosti a láskavosti“.

V tejto súvislosti pripomenul aj to, že každý z nás je schopný hlbokých zmien práve vďaka Božej pomoci a uviedol: „Zakaždým, keď od nás Pán niečo žiada, On sám nám to najprv dá.“ Boh podľa neho nikdy nenecháva človeka samotného v úsilí naplniť náročné požiadavky evanjelia a práve v tom spočíva veľká nádej pre Cirkev i pre celý svet.

Na záver kardinál Parolin zveril prítomných do ochrannej Božej náruče a vyzval k vytrvalej modlitbe za pápeža Františka, aby nadobudol silu a vrátil sa k plnému vykonávaniu pastoračnej služby.

Slová z Paulínskej kaplnky sa tak stali mocným posolstvom lásky, solidarity a jednoty, ktoré zaznelo práve medzi zástupcami diplomacie, zodpovednými za budovanie mostov medzi národmi. Štátny sekretár vyslal aj jasný signál, že zmierenie a pokoj sa rodia vždy v srdci človeka, schopného modliť sa a otvoriť sa druhým v duchu skutočnej dobroty.