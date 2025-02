Ilustračná snímka: Pútnici smerujúci k Svätej bráne

VATIKÁN

Večné mesto žije Jubileom stálych diakonov

Od 21. do 23. februára sa v Ríme koná štvrté špecifické podujatie v Rámci Jubilejného roka 2025, tzv. Jubielum stálych diakonov. Do Večného mesta sa naň zišlo viac než šesť tisíc pútnikov, a to z približne sto krajín sveta. V nedeľu stretnutie vyvrcholí svätou omšou v Bazilike sv. Petra o 9.00.

Zuzana Klimanová – Vatican News Takmer štyritisíc stálych diakonov spolu s rodinami prišlo z Talianska, 1300 z USA, 656 z Francúzska, 350 zo španielska, 230 z Brazílie, 160 z Nemecka a 150 z Mexika. Veľké skupiny prišli aj z Poľska, Kolumbie, Spojeného kráľovstva a Kanady. Sú tu aj zástupcovia z krajín ako Kamerun, Nigéria, India, Indonézia či Austrália. V piatok 21. februára sa budú pútnici v 12 kostoloch v centre Ríma spoločne modliť liturgiu hodín, vypočujú si katechézu pre diakonov a vzájomne sa podelia o skúsenosti. Katechézy bude viesť 12 biskupov a ich nosnou témou budú „Konkrétne znamenia nádeje v diakonskej službe". V sobotu 22. júna budú môcť všetci účastníci putovať k Svätej bráne a zúčastniť sa na medzinárodnom stretnutí „Diakoni v synodálnej a misijnej Cirkvi: byť svedkami nádeje", ktoré organizuje Dikastérium pre klerikov v Auditoriu Conciliazione. Sobotný program zakončí o 18.00 hod. modlitbová vigília v Aule Pavla VI. Vyvrcholením Jubilea stálych diakonov bude v nedeľu spoločná svätá omša 9.00 hod. v Bazilike sv. Petra, ktorej bude predsedať delegát Svätého Otca Mons. Rino Fisichella, pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu. Eucharistia bude spojená s vysviackou niekoľkých diakonov.