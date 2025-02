Na „mariánske Jubileum“ prinesú do Ríma sochu Panny Márie z Fatimy

Vatikánske Dikastérium pre evanjelizáciu oznamuje, že 12. októbra, pri príležitosti svätej omše „Jubilea mariánskej spirituality“ na Námestí sv. Petra v rámci Svätého roka 2025, bude prinesená socha Panny Márie z Fatimy.

Vatican News

Jubileum mariánskej spirituality sa bude konať v dňoch 11. a 12. septembra. Vstup na Vatikánske námestie bude bezplatný a bez potreby lístkov. Veriaci sa už môžu registrovať na internetovej stránke Jubilea 2025. Zápis je možný do 10. augusta 2025.

Fatimská socha v Ríme

Socha Panny Márie z Fatimy príde do Ríma už po štvrtýkrát. Najprv tu bola v roku 1984 počas mimoriadneho Jubilea Vykúpenia, keď 25. marca sv. Jána Pavol II. zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Po druhýkrát sem zavítala v Jubilejnom roku 2000 a napokon v roku 2013 pri príležitosti Roka viery.

Najláskavejšia z matiek

„Prítomnosť milovanej originálnej sochy Panny Márie z Fatimy umožní každému zažiť blízkosť Panny Márie“, zdôraznil proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella. „Je to jedno z najvýznamnejších mariánskych zobrazení pre kresťanov na celom svete, ktorí si ju, ako zdôrazňuje Svätý Otec v bule k Jubilejnému roku Spes non confundit, ctia ako „najláskavejšiu z matiek, ktorá nikdy neopúšťa svoje deti“. Vo Fatime totiž Panna Mária povedala trom malým pastierikom to, o čom naďalej uisťuje každého z nás: „Nikdy vás neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude vaším útočiskom a cestou, ktorá vás privedie k Bohu“.

Preklad a spracovanie: Zuzana Klimanová