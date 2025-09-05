Pápež kondoloval po tragédii lanovky v Lisabone
V telegrame do Portugalska podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež vyjadruje svoju bolesť po stredajšej nehode lanovky Elevador da Glória v Lisabone, ktorá si vyžiadala 17 mŕtvych. Svätý Otec sa modlí za obete a vyjadruje duchovnú blízkosť všetkým ľuďom, ktorých nehoda zasiahla.
Pietro Piga, Zuzana Klimanová - Vatican News
V telegrame, ktorý Svätá stolica zverejnila vo štvrtok 4. septembra, pápež prosí o „úplné uzdravenie“ zranených a vyprosuje „silu kresťanskej nádeje pre všetkých, ktorých postihla táto tragédia“, pričom „s vďačnosťou“ pamätá na všetkých, ktorí sa podieľali na záchranných prácach.
Bilancia vykoľajenia a následného zrútenia sa lanovky Elevador da Glória v Lisabone je 17 mŕtvych a 23 zranených, z ktorých väčšina sú turisti.
