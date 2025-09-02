Pápež kondoloval do Sudánu po tragickom zosuve pôdy
Svätý Otec prostredníctvom štátneho sekretára kard. Parolina kondoloval po ničiacom zosuve pôdy v dedine Tarasin v centrálnom darfúrskom regióne v Sudáne. K zosuvu, ktorý si vyžiadal viac než tisíc obetí, došlo v pondelok 1. septembra neskoro večer.
Zuzana Klimanová – Vatican News
Pápež v telegrame všetkých uisťuje o svojej duchovnej blízkosti a modlí sa osobitne za obete i za ich trúchliacich blízkych, ale aj za nezvestných. Petrov nástupca venuje povzbudenie občianskym autoritám i záchranárom a na celý národ zvoláva požehnanie útechy a sily.
Pripomeňme, že v postihnutej oblasti prebiehajú boje a je nedostupná pre mimovládne organizácie. Vojna sa v Sudáne začala v roku 2023 a doteraz si vyžiadala 40-tisíc mŕtvych a 13 miliónov vysídlených. Desiatky ľudí navyše umierajú denne od hladu v utečeneckom tábore Abu Shouk.
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.
02 septembra 2025, 16:19