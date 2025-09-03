Hľadaj

Mons. Gallagher na konferencii v Blede Mons. Gallagher na konferencii v Blede  (Bled Strategic Forum)
Mons: Gallagher v Slovinsku: Vo svete rozdelenom vojnami je hľadanie mieru odvahou

Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, sa zúčastnil v Slovinsku konferencie Bled Strategic Forum (BSF). Konferencia sa v Blede konala od 1. do 2. septembra a jeho 20. ročník mala tému „Svet na úteku“ (A Runway world), pričom sa venovala stratégii, akou sa Európa a Európska únia môže angažovať pri riešení súčasných geopolitických, ekonomických a klimatických kríz vo svete.

Mons. Gallagher na medzinárodnom fóre zdôraznil „úsilie pápeža Leva XIV. o podporu mieru vo svete v duchu cesty, ktorú načrtol pápež František s cieľom podporiť dialóg, solidaritu a bratstvo“. Fórum je medzivládnym projektom Slovinskej republiky, ktorý združuje politikov, diplomatov, akademikov a podnikateľov na diskusiu o aktuálnych globálnych výzvach. Organizuje ho Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Centrum pre európsku budúcnosť (CEP).

Mons. Gallagher v utorok 2. septembra vystúpil s príspevkom na tému „Oživenie vodcovstva a multilateralizmu v ére konfliktov a fragmentácie“. Diskusia sa zamerala na to, ako politické a sociálne úsilie môže „odvážnym a inkluzívnym spôsobom podporiť mier tak, aby bolo možné čeliť zložitosti dnešného sveta“ .

Vatikánsky zástupca vysvetlil, že väčšina politických lídrov je schopná zvrátiť situáciu k lepšiemu. „Na to je však potrebný dialóg, budovanie konsenzu a odhodlanie“, dodal a upozornil, že dialóg „sťažuje rastúca fragmentácia a rozdelenie vnútri inštitúcií, ktoré môžu prispievať k nedostatku dôvery i dôveryhodnosti, vrátane národných vlád“. Podľa arcibiskupa sa „mnohé demokracie dnes nachádzajú v kríze, pretože nie sú schopné zaručiť dva základné prvky, ktoré ľudia požadujú: prosperitu a bezpečnosť“.

V odpovedi na otázku o systémoch založených na pravidlách, ktoré sú dnes ohrozené, Mons. Gallagher uviedol, že v súčasnom svete sa zdá, že pravidlá sa dodržiavajú len vtedy, ak to prináša nejaký prospech, zatiaľ čo v minulosti poriadok založený na pravidlách poskytoval štruktúru na ochranu všetkých.

Spracovala Miroslava Holubíková

Mons. Gallagher a slovinská politička Tanja Fajon
03 septembra 2025, 12:49
