Gaza, otec Romanelli: Telefonát s pápežom bol požehnaním, modlime sa za mier
Salvatore Cernuzio a Francesca Sabatinelli, Zuzana Klimanová – Vatican News
„Dobrý deň, drahí bratia, dúfam, že sa máte dobre. My sme v poriadku, napriek strašnej situácii v celom Pásme Gazy. Včera sme mali veľkú radosť. Nie je to prvýkrát, ale zavolal pápež...“. Týmito slovami začína video otca Gabriela Romanelliho, farára Kostola Svätej rodiny v Gaze, ktoré bolo zdieľané s vatikánskymi médiami. V predošlý deň totiž pápež Lev XIV. pri odchode z jeho rezidencie v Castel Gandolfe novinárom spomenul: „Snažil som sa teraz zavolať farárovi v Gaze, nemám však žiadne správy,“ povedal pápež a dodal: „Určite boli v poriadku, ale po tomto novom príkaze si nie som istý.“ Odvolával sa na okamžitý rozkaz Izraela evakuovať obyvateľov mesta Gaza v súvislosti s eskaláciou vojenských operácií.
Telefonát s pápežom
Ešte v ten večer otec Romanelli prostredníctvom sociálnych sietí oznámil, že pápež sa s ním napokon spojil. „Pýtal sa nás, ako sa máme a aká je situácia. Poslal nám svoje požehnanie a modlil sa za nás a za mier,“ oznámil farár. Vo videu otec Romanelli potvrdzuje, že v momente, keď pápež volal, nemohol odpovedať, lebo bol na liturgickom slávení. Po ňom sa im však podarilo spojiť.
„Nie je to po prvýkrát, vždy pozorne sleduje celú situáciu a veľmi sa angažuje v ukončení tejto vojny, pracuje a modlí sa za mier. Posiela svoje požehnanie všetkým, celému Pásmu Gazy, celej farskej komunite,“ vysvetľuje kňaz. „Je to obrovská radosť byť v kontakte so Svätým Otcom, s pápežom Levom. Chcel vedieť, ako sa máme. Povedali sme mu, že sa máme dobre, že situácia je naďalej ťažká.“
Po boku ľudí
Pokiaľ ide o situáciu vo Farnosti Svätej rodiny, ktorá bola v júli zasiahnutá izraelským útokom, farár hovorí: „Naďalej zostávame tu vo farnosti s ľuďmi, o ktorých sa staráme. Ako viete, je tu asi 450 utečencov. Značný počet starších ľudí, chorých a detí. A potom sú tu rodiny, ktoré tu žijú. V iných častiach mesta Gaza sú ľudia, ktorí sa sťahujú na juh.“
„Väčšina obyvateľstva nechce odísť,“ potvrdzuje otec Gabriel. „Mnohí hovoria to isté, čo sme počuli od začiatku vojny. Všade je to nebezpečné, všade sú bombardovania, reálne nebezpečenstvo, smrť, zranení, ničenie.“ Napriek tomu mnohí chcú naďalej žiť v meste. „Pokračujeme v každodenných činnostiach – to, čo sa dá robiť. Pomohli sme mnohým rodinám.“
Svadba a narodenie dieťaťa
Farár Romanelli ďalej vo videu hovorí o pondelkovej slávnosti: „Bola to dlhá a slávnostná svätá omša, počas ktorej pár veriacich z katolíckej komunity uzavrel manželstvo. Bola to veľká radosť.“ Dnes je tu „ďalšia veľká radosť“ vďaka narodeniu dieťaťa menom Marcos „uprostred toľkej bolesti“ medzi utečencami. „Boh nás vždy žehná. A v týchto ťažkých chvíľach v tom pokračuje a ukazuje nám svoju blízkosť a svoje požehnanie,“ hovorí otec Gabriel.
Modlitba za mier
„Pokračujme v modlitbách za mier,“ vyzýva farár. „Ako vidíte v správach, celý Blízky východ je hore nohami. Sme presvedčení, že koniec tejto vojny prinesie trochu kľudu – aj keď to nie je synonymum pokoja – do celého regiónu a do veľkej časti sveta. Pokračujme v modlitbách k Bohu, aby nám udelil zázrak mieru prostredníctvom príhovoru Najsvätejšej Panny Márie.“
