„Triumf srdca“ – príbeh o víťazstve lásky nad smrťou
Marek Weresa – Vatican News
„V bezprostrednej blízkosti liturgickej spomienky na svätého Maximiliána Mária Kolbeho vás povzbudzujem, aby ste si vzali príklad z jeho hrdinského postoja obetovania sa za druhých. Na jeho príhovor proste Boha, aby daroval mier všetkým národom, ktoré prežívajú tragédiu vojny“, požiadal pápež Lev XIV. počas včerajšej generálnej audiencie.
„Svätý Maximilián nás učí, že len láska je tvorivá,“ uviedol Marcin Kwaśny, herec, ktorý stvárnil postavu svätca. Svetová a poľská premiéra filmu bude 12. septembra.
Duchovná výzva
V rozhovore s vatikánskymi médiami Marcin Kwaśny zdôraznil, že to bola pre neho najťažšia úloha v doterajšej kariére – nie kvôli fyzickým podmienkam práce, ale kvôli obrovskému duchovnému a emocionálnemu rozmeru. „Bola to obrovská výzva. K tejto úlohe som pristúpil v stave posväcujúcej milosti a modlil som sa, aby Boh pôsobil skrze mňa. Celý tím sa pred natáčaním modlil, za čo vďačíme režisérovi,“ spomína herec.
Film, hoci propagovaný v Poľsku, je typicky americkou produkciou s medzinárodným obsadením, v ktorom sa objavili aj poľskí herci. Režisér, mimoriadne pedantný, pracoval na scenári mnoho rokov, čím príbehu dodal osobný rozmer.
Pocítiť zlomok ich hladu
Herec v rozhovore s vatikánskymi médiami priznal, že úloha bola fyzicky náročná – 12-14 hodín denne v tmavej, chladnej a vlhkej cele s deviatimi ďalšími hercami. Hranie v anglickom jazyku navyše vyžadovalo presnosť; aj malé vynechanie jedného slova znamenalo opakované nakrúcanie. Aby zachovali autenticitu, herci jedli minimálne porcie jedla, aby pocítili aspoň zlomok hladu väzňov koncentračného tábora.
Žiaril svetlom Krista
Postava svätého Maximiliána – ako poukázal Marcin Kwaśny – nás učí, aby sme sa nesústredili na seba, ale slúžili druhým a na nenávisť odpovedali iba láskou. „Maximilian bol človekom mimoriadnej miernosti a trpezlivosti, delil sa o to, čo mal, aj keď bol hladný. Žiaril svetlom Krista na mieste, ktoré sa zdalo byť bez Boha,” dodal herec.
Výsledok práce celého tímu je podľa Kwaśneho „ohromujúci”. Film zobrazuje drámu každodenného života v tábore a zároveň neochabujúcu silu ducha, ktorý dokáže zvíťaziť nad smrťou. „Je to film o víťazstve nádeje nad beznádejou,” dodal herec Marcin Kwaśny.
Preklad: Zuzana Klimanová
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.