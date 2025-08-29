Svedectvo riaditeľa kresťanskej nemocnice v Gaze
Federico Piana, Zuzana Klimanová – Vatican News
V Gaza City, vo štvrti Zeitoun, juhozápadne od starého mesta, sa od roku 1882 nachádza Al-Ahli Arab Hospital, jediné kresťanské zdravotnícke zariadenie v celom Pásme. Riaditeľ Maher Ayyad odtiaľto pre vatikánske médiá vyslovuje bolestnú výzvu na mier. Ohľadom stavu zdravotníckej pomoci v Pásme hovorí: „Všetky nemocnice v Gaze sú plné zranených, ich preplnenosť je neuveriteľná. Zúfalo sa hľadajú lôžka, avšak ich niet. Ak majú šťastie, pacienti často trávia noci v záhradách, na chodbách, pretože nie je dosť miesta, aby sa všetci zmestili.“
Bolestivé rozhodnutia
Deň čo deň, s narastajúcimi izraelskými útokmi, sa stále zvyšuje počet umierajúcich, ktorí prekračujú prah nemocnice Al-Ahli Arab Hospital. Ale len máloktorí z nich budú môcť byť nakoniec zachránení. Maher Ayyad to vie, no nemôže s tým nič urobiť. Preto v rozhovore s vatikánskymi médiami hovorí o tom, čo jeho svedomie starostlivého lekára napriek všetkému odmieta akceptovať: „Musíme sa rozhodnúť, koho zachrániť a koho nie. Žiaľ, nedostatok prostriedkov nás núti sústrediť sa na tých, ktorí majú väčšiu šancu prežiť. Ak sú dvaja zranení, ktorí potrebujú operáciu súčasne, musíme sa rozhodnúť, komu dáme šancu na záchranu.“
Vedľajšie obete
A tak pacientov, ktorí prichádzajú o život, už nemožno ani spočítať. Sú to vedľajšie obete vojny, ktorá spôsobila, že z nemocníc zmizlo všetko, dokonca aj gázy, antibiotiká a aspiríny. Nehovoriac o intenzívnej starostlivosti. V zariadení, ktoré vedie Maher Ayyad, je počet miest obmedzený, nedostatočný. „Niekedy,“ hovorí, „sme nútení prepustiť pacientov skôr, ako by sme mali. A ak je jeden z nich pripojený na ventilátor, pristupujeme k predčasnému odpojeniu, čím ho vystavujeme veľmi vysokému riziku.“
Chýba všetko
Rovnako ako v nemocniciach po celom Pásme, aj v tejto nemocnici, ktorú spravuje Anglikánske spoločenstvo, ľudia umierajú kvôli nedostatku elektriny, vybavenia a absencii špecializovaného personálu. Pracuje tu veľa lekárov, no špecialistov je len zopár, bolo by ich treba oveľa viac. Robíme, čo môžeme, zdôrazňuje riaditeľ zdravotníckeho zariadenia, „avšak mnohí z našich lekárov sú čerství absolventi, v špecializovanej príprave, dobrovoľníci alebo študenti medicíny. Každý deň ošetrujeme 700 pacientov, z ktorých viac ako 100 tvoria ranení“. Keď si uvedomíme zložitú situáciu, je to zázrak.
Zúfalé pokusy
Keď doktor Ayyad nemôže niekoho ošetriť priamo, pokúsi sa ho poslať do inej nemocnice v okolí. Je to však len zúfalý pokus, pretože všetky nemocnice v Gaze sú v rovnakom stave. Hovorí: „Všetci však spolupracujeme: ak je to možné, delíme sa o všetko, čo máme, aby sme zachránili životy. Spolupracujeme aj s nemocnicou, ktorú spravujú zodpovední za zdravotníctvo v Gaze, aby sme minimalizovali dôsledky tejto vojny.“
Hladomor
Hrozba úplného obsadenia Pásma izraelskou armádou situáciu nesmierne komplikuje. Milión ľudí žije v stanoch a provizórnych obydliach na obmedzenom území, kde chýbajú všetky základné potreby, predovšetkým voda a jedlo. Hladomor spôsobuje choroby, ktoré nie je možné liečiť, pretože nemocnice sú na pokraji kolapsu.
Výzva
Mnohé zdravotnícke zariadenia boli dokonca bombardované. „Nedávno bolo počas leteckého útoku zabitých sedem ľudí v našej nemocnici,“ odsudzuje čin lekár Ayyad. Napokon bolestne apeluje:
„Obraciam sa na medzinárodné spoločenstvo: prosím, urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zastavili toto masové zabíjanie. V stávke nie je len dobro Palestínčanov, ale aj Izraelčanov. Chceme mier, chceme žiť spolu. To je naše najväčšie želanie.“
