Pútnici v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News

Svet

Páter Slaninka CM na cyklopúti: Stávať sa pre iných dverami k Bohu

Jubilujúci páter Augustín Slaninka, člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, prišiel so skupinou Slovákov na cyklopúť z Toskánska do Ríma. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas - Vatican News niektorí z pútnikov poukazujú na to, že „viera sa dá žiť aj aktívnym spôsobom“ a že z takéhoto spoločenstva sa „dá čerpať sila aj do ďalších dní“. „Máme byť ľuďmi nádeje, veď Kristus už zvíťazil. A máme to niesť aj bratom a sestrám, ktorých stretávame v živote“, zdôrazňujú pútnici.

Zuzana Klimanová – Vatican News Týždňovú púť, ktorá sa konala koncom júla, zorganizovala bratislavská Farnosť sv. Vicenta de Paul v Ružinove a zúčastnili sa na nej pútnici z rôznych častí Slovenska. Ako spomínajú v rozhovore, neraz zažili aj náročné chvíle. Okrem horúčav sa zapotili aj pri prekonávaní veľkých prevýšení, ktoré dosahovali aj 1500 metrov. Zažili aj skúsenosť lejakov, kedy v priebehu niekoľkých hodín trikrát premokli do nitky. Páter Slaninka a pani Ľubica Páter Slaninka, ktorý 29. júla dosiahol vek 70 rokov, v súvislosti s témou Jubilejného roka hovorí: „Ja vidím veľkú nádej v Božom milosrdenstve. Pre mňa je to najväčšia nádej, že Boh ma vždy miluje, prijíma, má otvorené dvere, otvorené srdce, otvorenú náruč. A to je pre mňa inšpirácia, že aj ja mám byť takýto, mám sa postupne stávať pre iných takýmito dverami k Bohu.“ Pútnici Milan, Patrícia a Pavol Jedna z pútničiek, pani Ľubica – inšpirovaná katechézou pápeža Františka, ktorú si vypočuli počas generálnej audiencie – o nádeji hovorí: „Možno máme tendenciu sa skryť pred svetom, uzavrieť sa do seba. Ale nie, naopak, máme vychádzať zo seba. Veď my máme nádej, my vieme, že Kristus už zvíťazil. Tak napriek všetkému, možno aj tomu zlému, čo vidíme okolo seba, máme byť ľuďmi nádeje a máme to prinášať aj svojim bratom a sestrám, ktorých stretávame na ceste života.“ Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.