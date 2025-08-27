Nový míľnik pre organizáciu Mary’s Meals - jedlo pre viac ako tri milióny chudobných detí
Guglielmo Gallone, Miroslava Holubíková – Vatican News
Mary’s Meals, čiže Máriino jedlo, je medzinárodná charitatívna organizácia, ktorá vznikla v Škótsku a má svoje zastúpenie po celom svete, vrátane Slovenska. Funguje tak, že deťom žijúcim v extrémnej chudobe zabezpečuje jedno jedlo denne v mieste vzdelávania, a tak im poskytuje potrebnú výživu a zároveň privádza deti do škôl.
Zakladateľ organizácie Magnus MacFarlane-Barrow pre vatikánske médiá potvrdzuje: „Každý deň viac ako tri milióny detí dostávajú v školách jedlo vďaka našej podpore.“ Na podujatí Míting za priateľstvo medzi národmi v Rimini je hosťom diskusie spolu s lordom Johnom Birdom, členom Snemovne lordov, a s Marcom Piurim, prezidentom nadácie Banco Alimentare ETS, na tému „Spravodlivosť nestačí, potrebujeme lásku“.
Aktívna činnosť, ktorá trvá viac ako dvadsať rokov
„Keď sme v roku 2002 začali dodávať jedlo stovke detí, nikdy by sme si nedokázali predstaviť, že naša práca narastie takýmto neuveriteľným spôsobom,“ uviedol MacFarlane-Barrow a dodal: „Je to posolstvo nádeje, že aj v tomto svete plnom problémov sa môžu rozvinúť dobré veci. Jednoduché gesto, ktoré robíme, mení životy ľudí a transformuje celé komunity.“
Organizácia Mary’s Meals pôsobí najmä na zdanlivo opustených miestach – v tých častiach sveta, ktoré spravodajstvo a medzinárodná politika čoraz viac podceňujú, ale ktoré sú v skutočnosti základnou súčasťou „tretej svetovej vojny po kúskoch“, o ktorej hovorili pápež František aj pápež Lev XIV. Do Rimini Magnus MacFarlane-Barrow priniesol posolstvo nádeje a zmierenia, ktoré je schopné „budovať na opustených miestach nové tehlové domy“.
V Afrike bola organizácia výrazne rozšírená v Malawi a Zambii, kde počet detí, ktorým bola poskytnutá pomoc, presiahol 1,3 milióna, resp. 600 000 – a to napriek suchu, povodniam a ekonomickým ťažkostiam. V Etiópii, v regióne Tigray poznačenom vojnou, sa počet príjemcov pomoci zvýšil z 30 000 na viac ako 245 000 za menej ako dva roky. Aj na Haiti, uprostred násilia a politickej nestability spojenej najmä s prítomnosťou gangov, dnes viac ako 196 000 detí dostáva každý deň jedlo v škole. Výsledkom je, že v tomto roku došlo v porovnaní s rokom 2024 k výnimočnému nárastu počtu podporovaných detí o približne 800 000.
V súčasnosti je na svete 71 miliónov detí v školskom veku, ktoré nechodia do školy – čo je viac než celkový počet detí zapísaných do základných škôl v Spojenom kráľovstve, Európe, Spojených štátoch a Kanade. Dôvodom je chudoba a následný hlad, takže deti buď idú pracovať, alebo nemajú dosť síl, aby mohli chodiť do školy. Výskumy však ukazujú, že účinné programy stravovania v školách sú silným stimulom pre školskú dochádzku.
Sila projektu spočíva práve v jeho jednoduchosti: bezpečné a výživné jedlo v mieste vzdelávania podporuje školskú dochádzku a ponúka deťom príležitosť do budúcnosti. MacFarlane-Barrow vyjadril solidaritu i potešenie: „Cítime sa povolaní byť v tých častiach sveta, kde ľudia nemajú hlas. Chceme stáť po boku týchto komunít celé roky, najmä ak na ne naše médiá zabúdajú. Strava v škole môže zmeniť pohľad na budúcnosť. A ešte krajšie je byť po boku mladých ľudí, ich kreativity a viery.“
8. september, šťastný deň
V tomto duchu Magnus MacFarlane-Barrow na záver vysvetľuje, prečo bude oficiálne oznámenie o dosiahnutí troch miliónov nasýtených detí uverejnené práve 8. septembra: „Vybrali sme tento deň, pretože chceme tento dar venovať Panne Márii, matke Ježiša. Mary’s Meals patrí jej a my chceme takto osláviť jej narodeniny: bude to šťastný deň.“
