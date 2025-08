Jubileum mladých: Radosť z Cirkvi, z komunikácie i z toho, ako Ježiš zjednocuje

Zhruba dvetisíc Slovákov sa v Ríme v dňoch 28. júla – 3. augusta zúčastňuje na Jubileu mladých. O atmosfére, zážitkoch či dojmoch z Jubilea hovorí na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News niekoľko pútnikov, medzi nimi aj dobrovoľníčka z tzv. Slovenského domu či kňaz z Banskobytrickej diecézy, ktorý konštatuje: „Nikto neurobil viac pre svetový mier ako Svetové dni mládeže. Tu vyslovene vidieť, kde sa lámu bariéry a kde sa lámu predsudky“.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Mladí v rozhovore hovoria i o nádeji a vyjadrujú, čo by chceli povedať starším generáciám. Jozef a Alžebta zároveň opisujú, ako sa im nocuje vo výstavisku Fiera di Roma a spomínajú aj Slovenský dom pre pútnikov Jubilea mladých.

Jozef a Alžbeta

Pútničky z Trnavej Hory

Dobrovoľníčka Bernadeta z tzv. Slovenského domu

Kňaz Andrej Darmo

Otec Andrej Darmo, farár v Trnavej Hore pri Žiari nad Hronom, okrem iného hovorí:

„Vnímam radosť z Cirkvi, radosť z toho, ako Ježiš zjednocuje, radosť z komunikácie. Dotýka sa ma radosť mladých, ako sú otvorení, ako majú radi Svätého Otca, aký bol on dotknutý z nich a oni z neho. Sú to silné momenty. Doma to mnohí majú ťažké, lebo sa cítia osamelí vo viere. Tu dýchajú jedným dychom“.