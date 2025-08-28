Gaza, otec Romanelli: Zostávame po boku tých, ktorí trpia, ako nás o to žiada Pán
Francesca Sabatinelli – Vatican News
„Sme tu pre Ježiša Krista, aby sme mu slúžili v Eucharistii, a slúžime mu v chudobných a chorých, tých, ktorí trpia“, preto sa otec Gabriel Romanelli spolu s rehoľníkmi, ktorí sú s ním v areáli Farnosti Svätej rodiny v Gaze, rozhodli naďalej stáť po boku tých, ktorí to potrebujú, a naďalej „slúžiť všetkým“. Vo farnosti sú spolu s farárom aj ďalší kňazi z Inštitútu Vteleného Slova, sestry z tej istej rehoľnej rodiny a sestry Matky Terezy. „Všetci máme rovnaké pocity,“ vysvetľuje kňaz vatikánskym médiám, „keď vidíme potreby starých ľudí, tých, ktorí sú v úzkosti, tých, ktorí sú smutní a v trápení, tých, ktorí sú zdravotne postihnutí, chápeme, že Pán nás volá, aby sme im naďalej slúžili, lebo inak, ako by títo ľudia mohli prežiť, ako by mohli fungovať?“
Modliť sa za mier, zastaviť vojnu
Farár a ostatní rehoľníci sa pripájajú k spoločnej výzve, ktorú v utorok vydal latinský patriarcha Jeruzalema, kardinál Pierbattista Pizzaballa, a grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. „žiadajúc medzinárodné orgány a tých, ktorí majú moc zastaviť túto vojnu, aby ju zastavili v záujme všetkých. Naďalej sa modlíme za mier, za slobodu všetkých, ktorí sú jej zbavení, za rukojemníkov, za možnosť liečiť tisíce a tisíce chorých a zranených ľudí, ktorí v celom Pásme Gazy nenachádzajú potrebnú starostlivosť“.
Ničenie, mŕtvi a ranení
V meste Gaza sa situácia v posledných týždňoch stáva obzvlášť vážnou. Ako informuje farár Romanelli, pokračujú ďalšie vojenské operácie, v rôznych častiach mesta sa zintenzívnili bombardovania, „s väčším počtom mŕtvych, väčším ničením a väčším počtom zranených. Toto je celková situácia, ktorá pri pohľade do budúcnosti vyvoláva u všetkých ľudí viac neistoty: skutočnosť, že vojna bude pokračovať a že ďalšou etapou by mohla byť vojna priamo proti mestu Gaza“, a preto sa kňaz opäť modlí za ukončenie konfliktu. „My tu budeme s veľkou jednoduchosťou a pokorou pokračovať. Nie je to ľahké, ale sme v rukách Pána a dôverujeme, že s pomocou mnohých dobrých ľudí na svete sa toto všetko jedného dňa skončí.“
Preklad: Zuzana Klimanová
