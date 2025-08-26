Gaza, jeruzalemské patriarcháty: Nútené vysídlenie je „rozsudkom smrti“
Vatican News
„Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby konalo s cieľom ukončiť túto nezmyselnú a ničivú vojnu a aby sa nezvestní ľudia a izraelskí rukojemníci mohli vrátiť domov“. Týmito slovami, obsiahnutými v spoločnom vyhlásení uverejnenom v utorok 26. augusta požiadali Grécky pravoslávny patriarchát a Latinský patriarchát v Jeruzaleme o sprostredkovanie iných krajín, aby zastavili „masívnu vojenskú mobilizáciu“ Izraelských obranných síl (IDF) v Pásme Gazy, aby boli navrátení izraelskí rukojemníci ich rodinám, unesení počas útokov 7. októbra, a aby bol konečne obnovený mier v regióne.
Ničenie a smrť
„Obyvateľstvo mesta Gaza“ – píše sa v správe – „kde žijú státisíce civilistov a kde sa nachádza naša kresťanská komunita, bude evakuované a presťahované na juh Pásma.“ „Evakuačné príkazy“ už boli vydané „pre viaceré štvrte mesta Gaza“ a „silné bombardovanie“ prispieva k „ďalšej deštrukcii a úmrtiam v situácii, ktorá bola už pred začatím operácie dramatická“. Podľa oboch patriarchátov tieto kroky dokazujú, že „operácia nie je len hrozbou, ale realitou, ktorá sa už realizuje“.
Evakuácia by znamenala smrť
Vyhlásenie ďalej pripomína, že „grécky pravoslávny komplex sv. Porfíria a latinský komplex Svätej rodiny“ – zasiahnuté 17. júla izraelským náletom, ktorý spôsobil tri úmrtia a ľahko zranil aj farára Gabriela Romanelliho – boli „útočiskom pre stovky civilistov“, medzi ktorými boli „starší ľudia, ženy a deti“ a „ľudia so zdravotným postihnutím“. Tí, ktorí našli útočisko v týchto dvoch kostoloch, už znášajú utrpenie takmer jedenásť mesiacov trvajúceho konfliktu, „mnohí sú oslabení a podvyživení“, argumentujú patriarcháty, pre nich by teda „pokus o útek na juh znamenal rozsudok smrti“.
Bez budúcnosti
V situácii neistoty, ktorá ide zasiahnuť nielen „našu komunitu“, ale „celé obyvateľstvo“, vyhlásenie zdôrazňuje, že „nemôže existovať budúcnosť založená na väznení, vysídľovaní Palestínčanov alebo na pomste. To nie je správna cesta – uvádza sa v stanovisku –, neexistuje žiadny dôvod, ktorý by ospravedlňoval úmyselné a násilné vysídľovanie civilistov“.
Žiť vo svojej vlasti
Grécky pravoslávny patriarchát a latinský patriarchát v Jeruzaleme napokon citujú slová, ktoré pápež Lev XIV. adresoval počas sobotňajšej audiencie delegácii združenia Chagos Refugees Group, ktoré sa zasadzuje za vrátenie Čagoských ostrovov Maurícijskej republike: „Všetky národy, aj tie najmenšie a najslabšie, musia byť mocnými rešpektované vo svojej identite a právach, najmä v práve žiť vo svojej vlasti, a nikto ich nemôže nútiť k exilu.“ Sú to slová, s ktorými sa patriarchovia stotožňujú a ktoré opakujú. Na záver vyslovujú modlitbu za obrátenie sŕdc, za to, aby sme kráčali po cestách spravodlivosti a života „pre Gazu a celú Svätú zem“.
Preklad: Zuzana Klimanová
