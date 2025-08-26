Caritas Internationalis: V Gaze nie je vojna, ale likvidácia
Stefano Leszczynski – Vatikán
Odvtedy, čo Organizácia Spojených národov 22. augusta potvrdila, že hlad v Gaze je úmyselným javom spôsobeným blokádou humanitárnej pomoci, zomrelo na podvýživu najmenej 273 ľudí, vrátane 112 detí. Caritas Internationalis vo svojom vyhlásení opäť odsudzuje to, čo už potvrdili všetky humanitárne organizácie: „V Gaze – píše katolícka humanitárna organizácia – nejde o tragickú náhodu, ale o výsledok zámerných a premyslených rozhodnutí. Celý národ, zbavený akejkoľvek obživy, je ponechaný na smrť pred zrakom celého sveta.“
Beztrestnosť a spoluvina
„Toto nie je vojna,“ píše sa v dokumente. „Je to systematické ničenie civilných životov. Obliehanie Gazy sa stalo mašinériou na ničenie, podporovaným beztrestnosťou a mlčaním, alebo spolupáchateľstvom najsilnejších národov. Hladomor tu nie je prírodnou katastrofou, ale výsledkom zámernej stratégie: blokovať pomoc, bombardovať konvoje s potravinami, ničiť infraštruktúru a odopierať základné potreby. Medzinárodná charita je svedkom tejto hrôzy. Civilisti, prevažne deti a ženy, sú vyhladovaní, bombardovaní a ničení. Vplyvné vlády, spoločnosti a nadnárodné korporácie umožnili túto katastrofu prostredníctvom vojenskej podpory, finančnej pomoci a diplomatickej ochrany. Ich mlčanie nie je neutralitou, je súhlasom.“
Útok na ľudskú dôstojnosť
Caritas Internationalis cituje slová pápeža Františka z encykliky Fratelli tutti: „Buď sa zachránime všetci spolu, alebo sa nezachráni nikto“ a vidí v tom, čo sa deje v Gaze, úmyselný útok na ľudskú dôstojnosť a kolaps akéhokoľvek morálneho poriadku. „To, čo sa deje, je nielen v rozpore so základnými hodnotami a princípmi ľudskosti, ale je to aj porušenie medzinárodného a humanitárneho práva, vrátane Dohovoru o prevencii a potláčaní genocídy.“
Výzva, aby sme neboli spoluvinníkmi
Medzinárodná charita preto naliehavo vyzýva všetkých ľudí viery a svedomia, aby dali o sebe vedieť, vyvíjali tlak na vlády a žiadali spravodlivosť. „Gaza nečaká na slová, ale na záchranu“, píše sa v dokumente. Organizácia preto žiada okamžité a trvalé zastavenie paľby, bezpodmienečný prístup humanitárnej pomoci, prepustenie všetkých rukojemníkov a nasadenie mierových síl pod vedením OSN. Medzi požiadavkami, ktoré podporuje Caritas Internationalis, je aj medzinárodné trestné stíhanie tých, ktorí sa dopustili zločinov, a ukončenie nelegálnej prítomnosti Izraela na okupovaných palestínskych územiach.
Preklad: Zuzana Klimanová
Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.