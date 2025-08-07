Augustiniáni pomáhajú deťom zo slumov v Keni
Guglielmo Gallone, Miroslava Holubíková – Vatican News
Baba Dogo leží na hranici so skládkou odpadu Dandora, jednou z najviac znečistených oblastí na svete, len pár krokov od priemyselnej zóny Ruaraka, kde sa týčia impozantné výrobné závody a továrne. Je to mestská štvrť Nairobi, hlavného mesta Kene, tzv. slum, čiže štvrť s vysokou hustotou obyvateľstva, ktorá žije v extrémne chudobných podmienkach.
Veľmi mladá populácia
Obyvateľstvo Baba Dogo, ktorého je viac ako 30 000, je veľmi mladé, viac ako 50 % má menej ako 25 rokov, a napriek tomu žije bez centrálnej kanalizácie a bez dostatočného zásobovania vodou. Je tu teda vysoké riziko ochorenia na črevné choroby alebo kontaminácie okolitého prostredia. Rovnako ako v dôsledku absencie zdravotníckych zariadení je vysoké riziko, že mnoho žien bude musieť rodiť doma. Keď národná vláda v januári 2007 sprístupnila základné školy, počet zapísaných žiakov sa zvýšil o 100 percent a miera gramotnosti vzrástla o 78 percent. Je to síce pozitívny výsledok, ale musí sa vyrovnať s nedostatočnosťou školských inštitúcií a nedostatkom personálu, čo sú faktory, ktoré sťažujú učenie, nadväzovanie vzťahov a získavanie perspektívy.
Práve preto v decembri 2007 augustiniánska delegácia v Keni začala v Baba Dogo s výstavbou katolíckej školy, ktorú 12. októbra 2008 slávnostne otvoril vtedajší prior augustiniánov Robert Francis Prevost, dnes pápež Lev XIV. Sem sa nedávno vybrali Maurizio Misitano a Simona Cipriani, výkonný riaditeľ a vedúca komunikácie nadácie Agostiniani nel mondo (Augustiniáni vo svete), ktorí pre vatikánske médiá porozprávali o tom, ako táto iniciatíva pokračuje.
Maurizio Misitano uviedol, že pre nadáciu „je veľmi dôležité byť v Baba Dogo, pretože odtiaľ sa dáva impulz vzdelávaciemu sektoru, ktorý je považovaný za kľúčový v augustiniánskej formácii.“ Ako vysvetlil, v súčasnosti tento projekt poskytuje pomoc 850 chlapcom a dievčatám v Keni, zabezpečuje im kvalitný vzdelávací program, dve teplé jedlá denne a vhodné priestory na štúdium, hry a spoločný rast. K tomu sa pridávajú kurzy programovania a sociálno-zdravotnej starostlivosti v spolupráci s poliklinikou, ktorú takisto spravujú augustiniáni.
Augustiniánska pomoc v Keni
Prítomnosť augustiniánskych misionárov na tomto území je v skutočnosti hlboko zakorenená v čase aj v teréne. Siaha až do roku 1989, kedy augustiniáni v Baba Dogo založili svoju farnosť s cieľom poskytovať služby tamojším chudobným ľuďom. Prvým krokom bola výstavba kostola a domu pre ich komunitu, ale hneď nato začali s výstavbou základnej školy a zdravotníckeho zariadenia. Od roku 2007 prišla augustiniánska delegácia do Kene, pričom využila národný program na boj proti šíreniu HIV a zapojila do projektu niektoré priestory farnosti. Vzhľadom na úspech tejto iniciatívy a zvýšený dopyt po pomoci zo strany obyvateľov tejto oblasti sa rozhodlo o výstavbe a vybavení zdravotníckeho zariadenia pre ambulantné služby a drobné chirurgické zákroky. Klinika bola otvorená v roku 2010.
Ako nám ďalej uviedol Maurizio Misitano, prítomnosť augustiniánov sa rozšírila aj do tretieho najväčšieho mesta Kene, Kisumu, konkrétne do slumu Nyamasaria, kde, „postavili multifunkčnú sálu, ktorú si želal vtedajší prior Robert Prevost“. „V súčasnosti dokončujeme kostol a školu, ktorá pojme až tisíc detí, medzi ktorými je mnoho zdravotne postihnutých, zatiaľ čo už fungujúca materská škola prijíma 150 detí“ - vysvetlil Maurizio a dodal, že v Eldorete, hlavnom meste okresu Uasin Gishu, bola postavená škola v blízkosti farnosti Sv. Jozefa robotníka (St. Joseph the Worker Kapyemit).
Sila úsmevu miestnych ľudí
Misionári pôsobia v prostredí, ktoré sa neustále zhoršuje v dôsledku vysokej kriminality, zločineckých gangov a násilia páchaného na ženách. K tomu sa pridáva nedávny fenomén mládežníckych demonštrácií, ktoré vznikli s cieľom požadovať stiahnutie návrhu zákona o štátnom rozpočte, ale stali sa spôsobom, ako vyjadriť nedôveru a strach voči inštitúciám, a zdá sa, že dva roky pred voľbami paralyzujú celú Keňu.
Vedenie nadácie Agostiniani nel mondo (Augustiniáni vo svete) Maurizio a Simona na záver o svojej ceste v teréne uviedli: „Naša misia sa nemôže obmedzovať len na školy, ale musí zahŕňať rodiny, komunitu. V Ishiare chceme vytvoriť model agroekologického rozvoja, ktorý by sme mohli ponúknuť malým miestnym poľnohospodárom, v Baba Dogo chceme rozšíriť školu, pretože počet detí stúpa. Pretože ťažkosti nemôžu nič proti chytľavému úsmevu Petra, farmára z Ishiary, a úžasnému privítaciemu prijatiu dievčat z Kisumu.“
