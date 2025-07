Slováci putovali pešo z Assisi do Ríma: „Chodiť na púte sa oplatí!“

Účastníci pešej púte z Assisi do Ríma

Prinášame rozhovor s účastníkmi pešej púte z Assisi do Ríma. Uskutočnila sa pod vedením diecézneho kňaza Františka Moška, ktorý donedávna pôsobil vo farnosti Kúty a momentálne je farárom v bratislavskej Rači. Dali sme hlas i manželom Kákošovým z Kútov a ich trom deťom.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Otec František Moško organizuje púte každý rok a rád na ne pozýva ľudí z rôznych farností i spoločenstiev: „Máme si čo odovzdať a neuzatvárame sa. ... Je to jednoducho vzájomné odovzdávanie a pomáhanie si na ceste viery a nádeje.“

Kňaz František Moško

Ježiš za nás bojuje

Otec Moško spomína aj sv. Františka a hovorí o čase ťažkej osobnej krízy i o tom, ako ju prekonal. Poslucháčov a čitateľov vyzýva:

„Naozaj, Pán Ježiš stojí pri nás, Pán Ježiš za nás bojuje. A my sa len otvorme. Aj čas možno nejakej púte, adorácie, meditácie, je veľmi dobre využitý čas, kde sa otvárame Duchu Svätému, aby sme Božiu prítomnosť cítili vo svojom živote. V tom je naša nádej – Pán je pri nás.“

Duchovný otec František a rodina Kákošová

Manželia Kákošoví

Manželstvo je tiež cesta

Nebáť sa vychádzať zo svojej komfortnej zóny, pohodlia a naučených vecí, vyzývajú manželia Kákošoví, ktorí púť absolvovali aj so svojimi troma deťmi Dominikom, Jožkom a Esterkou. V rozhovore hovoria aj o manželstve, ktoré je tiež „cesta“. „Samo o sebe je to hľadanie rovnováhy v živote a tá sa hľadá každý deň znova a znova“. „Je to ako spoločné zameranie sa na rovnaký cieľ a smerovanie k Pánu Bohu a vedenie detí k tomu. A snaha odovzdať im živú vieru“.

Deti

Prekonať seba samých

Súrodenci rozprávajú o 250 kilometrovom putovaní ako o čase plnom silných zážitkov a čase „prekonávania seba samých“. Hovoria aj o Carlovi Acutisovi, ktorý bude onedlho svätorečený a ktorého telesné pozostatky sú v Assisi. „Viera je veľmi dôležitá, vytrvajte“, odkazujú deti chlapcom a dievčatám na Slovensku a dodávajú: „Chodiť na púte sa oplatí“.

Rozhovory boli odvysielané 8., 15. a 19. júla 2025.