Medzi členmi poroty Zayedovej ceny 2026 je aj kardinál Tolentino de Mendonça

Keďže je už otvorená kandidatúra na Zayedovu cenu za ľudské bratstvo 2026, je pripravená aj porota siedmeho ročníka tohto medzinárodného ocenenia. Tvorí ju šesť členov a je medzi nimi aj prefekt Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, kardinál Tolentino de Mendonça. Zoznam hodnotiacej komisie bol zverejnený prostredníctvom Vatikánskeho tlačového strediska v pondelok 7. júla.

Vatican News

V porote, ktorá vyberá laureáta Zayedovej cena 2026, sú osobnosti z Afriky, Ázie, Európy, Blízkeho východu a Ameriky a zastupujú rozmanité oblasti ako je kultúra, právo, podpora rozvoja detí. Úlohou je vybrať ocenenie pre jednotlivcov alebo organizácie, ktorí sa nezištne a neúnavne venujú pokroku smerom k mierovému spolunažívaniu. Nominácií je už teraz z viac ako 60 krajín a týkajú sa širokej škály humanitárnych iniciatív, opatrení v oblasti klímy, znižovania chudoby, rozvoja komunít a prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Vzácny odkaz pápeža Františka

Medzi šiestimi členmi poroty je kard. José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Vo svojom vyhlásení pripomenul, že jeho nominácia je „súčasťou vzácneho odkazu pápeža Františka, ktorý inšpiroval vznik tejto ceny“. Ako vysvetlil, je to „zodpovednosť oceniť tých, ktorí uvádzajú do praxe hodnoty ľudského bratstva“, a dodal: „V duchu služby a poslušnosti pápežovi Levovi sa teším na to, že budem môcť preskúmať nominácie a spoznať mnoho ľudí, ktorí menia svet k lepšiemu.“

Medzi ďalšími členmi komisie je aj riaditeľka organizácie Unicef Catherine Russellová, ktorá zdôraznila, že ocenenie podporuje „zásady obsiahnuté v Dokumente o ľudskom bratstve“ a je „plne v súlade s poslaním Unicefu chrániť práva detí na celom svete“.

V porote je tiež bývalý predseda Európskej rady a bývalý belgický premiér Charles Michel. Pre neho je toto ocenenie „platformou, ktorá má inšpirovať a ukázať svetu rôzne modely mierového spolužitia a pokroku“.

Na hodnotení sa ďalej zúčastňuje aj bývalý predseda Komisie Africkej únie a bývalý predseda vlády Čadu Moussa Faki Mahamat, ktorý sa angažoval za podporu jednoty v Afrike a vo svete.

V porote je tiež riaditeľka administratívy prezidenta Uzbeckej republiky Saida Mirzijojevová, ktorá uviedla: „Je pre mňa cťou, že sa môžem stať členom tejto významnej poroty ako prvá zo Strednej Ázie“.

V službe ľudstvu

Napokon bude hodnotiť aj generálny tajomník Zayedovej ceny za ľudské bratstvo sudca Mohamed Abdelsalam, podľa ktorého skupina, ktorá má určiť laureátov ceny, „predstavuje globálne poslanie tohto ocenenia“. A dodal: „Tešíme sa na ocenenie jednotlivcov a subjektov, ktorí slúžia ľudstvu, odrážajúc humanitárny odkaz zosnulého šejka Zayeda. Odkaz založený na bezpodmienečnej podpore všetkých. (...) Ocenenie sa naďalej teší neochvejnej podpore jeho výsosti šejka Mohameda bin Zayeda Al Nahyana, prezidenta Spojených arabských emirátov a záštita ľudského bratstva“.

Spracovala Miroslava Holubíková