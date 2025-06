Pápež Lev XIV. je „hlboko zarmútený“ haváriou lietadla v Indii

Svätý Otec Lev XIV. vyjadruje sústrasť a modlí sa za obete letu spoločnosti Air India smerujúceho do Londýna s 242 osobami na palube, ktorý sa zrútil vo štvrtok 12. júna po štarte v indickom meste Ahmedabad.

Devin Watkins – Vatican News

Z letiska v Ahmedabade dnes odštartoval let 171 spoločnosti Air India s 242 ľuďmi na palube, ktorý smeroval na londýnske letisko Gatwick. Lietadlo Boeing 787-8 Dreamliner sa krátko po štarte zrútilo do obytnej štvrte neďaleko letiska, údajne do štátnej ubytovne B.J. Medical College, ktorá je sídlom lekárov.

Pápež Lev XIV. poslal správu, v ktorej vyjadril „úprimnú sústrasť“ rodinám a priateľom tých, ktorí pri havárii prišli o život. V telegrame podpísanom kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolinom pápež uviedol, že je „hlboko zarmútený tragédiou lietadla spoločnosti Air India neďaleko Ahmedabadu“. Svätý Otec ubezpečil všetkých postihnutých o svojich modlitbách za tých, ktorí sa podieľajú na odstraňovaní následkov nešťastia, a duše zosnulých zveril „milosrdenstvu Všemohúceho“.

Na palube lietadla spoločnosti Air India bolo 169 Indov, 53 Britov, 7 Portugalcov a 1 Kanaďan. Podľa tlačovej agentúry Reuters bolo medzi cestujúcimi 217 dospelých, 11 detí a 2 dojčatá.

Preklad: Zuzana Klimanová