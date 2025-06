Kard. Parolin: Svätá stolica je v prvej línii pre jadrové odzbrojenie

Štátny sekretár kardinál Parolin v utorok 17. júna v sídle talianskeho ministerstva zahraničných vecí Villa Madama v Ríme vystúpil na stretnutí o kňazovi Orestem Benzim, zakladateľovi Komunity sv. Jána XXIII., ktorého sté výročie narodenia pripadá na tento rok. Kardinál odpovedal na otázky novinárov o novom vojnovom fronte medzi Izraelom a Iránom, pričom opätovne zdôraznil naliehavosť odzbrojenia, dialógu a rokovaní.

Vatican News

„Skutočne dúfame a pracujeme ako Svätá stolica v prvej línii pre jadrové odzbrojenie“. To sú slová štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina pri pohľade na nový vojnový front, ktorý sa v posledných dňoch otvoril medzi Izraelom a Iránom. Vo Ville Madama, bol včera kardinál hosťom podujatia „Don Oreste Benzi: staviteľ mostov za globálnu spravodlivosť a solidaritu“ za prítomnosti talianskeho vicepremiéra a ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho. Štátny sekretár - odpovedajúc na otázky agentúry ANSA - zopakoval záväzok Svätej stolice k odzbrojeniu: „Navrhli sme a vlastne už bola uzavretá táto dohoda o nemorálnosti vlastnenia jadrových zbraní, nielen ich používania.“ „Samozrejme,“ dodal, „jadrové odzbrojenie musí prebiehať aj mierovou cestou prostredníctvom dialógu a rokovaní. A to je to, o čo v súčasnosti žiadame“.

Koniec života

Kardinál Parolin dostal aj otázku na tému konca života, a to v súvislosti s najnovším prípadom v Taliansku, ku ktorému sa budú musieť vyjadriť zodpovedné orgány. Ide o úplne ochrnutú ženu, ktorá si nedokáže sama podať smrteľný liek a ktorá o to požiadala svojho lekára. Štátny sekretár, vyjadrujúc „veľké znepokojenie“ v tejto otázke, pripomenul, že talianska „ústava je v prospech života a to sa musí potvrdiť všetkými spôsobmi“. „Ohľadom regulácie problému konca života existuje množstvo návrhov,“ dodal, „skutočne dúfame, že každý návrh, každé rozhodnutie, ktoré by mohlo byť prijaté, bude chrániť ľudskú dôstojnosť, bude chrániť situáciu osoby, že bude môcť byť nápomocné tým, ktorých sa to týka.“

Otec Benzi, staviteľ mostov a solidarity

Kardinál sa vo svojom príhovore podrobne venoval osobnosti kňaza Oresteho Benziho, zakladateľa Komunity Jána XXIII., pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Povedal, že je to postava „skutočného staviteľa mostov a solidarity“, „zakladateľa a animátora organizácie, ktorá obohatila život Cirkvi v Taliansku i na celom svete“. Pápež Benedikt XVI. kňaza Oresteho Benziho označil za „pokorného a chudobného Kristovho kňaza, veľkú a príkladnú postavu, blízku posledným“. Na jeho osobnosti je pozoruhodná pevná viera v ponúkaní a zdieľaní druhej šance v živote“.

Plody Komunity Jána XXIII.

Kardinál pripomenul, že v Komunite Jána XXIII. opäť rozkvitli „mnohé“ životy „v prospech tých, ktorí sa stratili v nekonečných formách chudoby. Evanjelium nás učí, že strom možno spoznať podľa ovocia, a Komunita pápeža Jána XXIII. založená v roku 1968 donom Benzim potvrdzuje túto zásadu svojím neustálym nasadením v boji proti marginalizácii a chudobe prostredníctvom pohostinnosti a toho, čo Oreste Benzi nazval „priamym zdieľaním“. „Komunita,“ pokračoval kard. Parolin, „spája svoj život s chudobnými a utláčanými, žije s nimi ako skutočná rodina a umožňuje rast vzťahu s Kristom. Kňaz Oreste Benzi učil a dosvedčoval, že najnebezpečnejšou biedou je byť vzdialnený od Boha. Jeho dobromyseľný úsmev a obnosená sutana boli znakom hlbokej lásky k malým, chudobným, vylúčeným a opusteným“.