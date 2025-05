Farár v Gaze: Nádej sa vytráca, ľud sa cíti byť opustený

Farár pôsobiaci v Gaze otec Gabriel Romanelli v rozhovore pre vatikánske médiá odsudzuje absenciu pomoci, ktorá sa do Pásma nedostala už tri mesiace, pretože ju zablokovala izraelská armáda. Malá kresťanská komunita, ktorá sa ukrýva vo farnosti, naďalej odoláva a pokračuje v modlitbách: „Sme vďační pápežovi Levovi XIV. za jeho slová a cítime jeho blízkosť“.

Roberto Cetera, Zuzana Klimanová – Vatican News

„Viac ako nedostatok potravín, pitnej vody, liekov, viac ako ohrozenie našej bezpečnosti mám starosť o to, aby sme nestratili nádej. Nádej, že sa táto prekliata vojna skončí, že sa vráti mier, že budeme môcť zostať v tejto krajine a obnoviť naše zničené domy, že naše malé odolné kresťanské spoločenstvo bude môcť naďalej svedčiť o zmŕtvychvstalom Kristovi“. Hovorí v telefonáte z 21. mája otec Gabriel Romanelli, farár Svätej rodiny v Gaze.

„Nádej sa vytráca, pretože ľudia tu majú pocit, že sú považovaní za predmety a tak sa s nimi aj zaobchádza... Objekty, s ktorými sa dá ľubovoľne pohybovať. Drvivá väčšina obyvateľov Gazy sú civilisti, ktorí nie sú súčasťou ozbrojeného konfliktu. Naše spoločenstvo musí odolávať, pretože v Gaze musí zostať znak kresťanskej prítomnosti,“ dodáva farár.

Viac než tri mesiace do Gazy neprichádza humanitárna pomoc a tamojšia Katolícka farnosť Svätej rodiny už nemôže pomáhať rodinám, ktoré prosia o pomoc. Otec Romanelli dodáva:

„Stále máme trochu múky na pečenie chleba, ale musíme ju niekoľkokrát preosiať, pretože je plná červov, a potom musíme vždy čistiť vodu, aby sme sa vyhli chorobám. V niektorých farmárskych alebo improvizovaných stánkoch nájdeme zeleninu, ale je veľmi drahá. Jedna cibuľa stojí v priemere 10 eur, paradajky sú o niečo lacnejšie: kilo stojí viac ako 15 eur. Takže teraz musíme veľmi rozumne hospodáriť so zvyšnými zásobami pre našich takmer 500 utečencov vrátane asi 50 detí, o ktoré sa starajú sestry Matky Terezy. V celom Pásme nemôžeme nájsť plienky, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre najmenších a starších; keď boli k dispozícii, stáli nie menej ako 3 eurá za kus. Zúfalá je situácia s liekmi, pretože nám tiež došli zásoby. A to je obzvlášť vážne pre chronicky chorých, pacientov chorých na srdce, vysoký krvný tlak či diabetikov, ktorí už nemajú žiadnu liečbu. Kamkoľvek sa obrátite, vidíte núdzu. Ale predovšetkým dnes nikto nevie, čo sa stane so životmi 2,3 milióna obyvateľov Pásma. A práve táto neistota spôsobuje stratu nádeje. Cítia sa všetkými opustení, majú pocit, že o ich osud sa zaujíma len Boh“.

Po mnoho mesiacov vás utešoval každodenný večerný telefonát pápeža Františka. Teraz je tu pápež Lev XIV. Čo očakávate od nového Svätého Otca?

Telefonát o 20.00 hod. od pápeža Františka bol pre nás premenovaný na „hodinu pápeža“. Aj teraz každý večer o 20. hodine zvoníme zvonmi melódiu Zdravas Mária, aby sme si pripomenuli tieto telefonáty, a sú ľudia, ktorí, keď počujú zvony, naďalej volajú „Dobrý večer, Svätý Otče“, pretože jeho prítomnosť zostáva medzi nami. To, čo pre nás urobil pápež František, je absolútne výnimočné a v dejinách bezprecedentné. Teraz s pápežom Levom XIV. sme hneď pocítili povzbudenie vydržať, keď začal svoju službu svojimi prvými slovami výzvy k pokoju – v kostole sme nastavili obrazovku a našťastie v ten večer bola elektrina aj internet. Boli sme všetci spolu, katolíci aj pravoslávni, a tiež mnohí moslimskí priatelia, šťastní, že sme počuli výzvu nového pápeža na mier. Pre Gazu i pre celý svet.

Otec Gabriel, chceli by ste poslať pápežovi Levovi odkaz?

Určite mu chcem povedať, že sme veľmi vďační za jeho slová o pokoji, o mieri a že sa za neho modlí celé spoločenstvo. A nielen my, ale aj katolíci, pravoslávni a moslimovia vedia, že majú otca. Blízkosť pápeža Františka bola blízkosťou celej Cirkvi. A my ju naďalej pociťujeme s pápežom Levom. Ktorý je Petrovým nástupcom, otcom Cirkvi a otcom všetkých. Všetkých.