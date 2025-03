Slovenský historický ústav v Ríme: Jedinečná cesta vedy a viery

V tieni Baziliky sv. Petra a na adrese, kde kedysi žil kardinál Jozef Tomko, sa slovenská veda stretáva s duchovnou a národnou identitou. Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚR) vedený doktorom Danielom Černým ponúka nielen archívne bádanie, ale aj dobrovoľnícke programy, možnosti pre študentov cez Erasmus+ a živú komunitu viazanú na „genius loci“ legendárneho kardinála.

Patrik Hajdu – Vatican News

Rozhovor s doktorom Danielom Černým

Slovenský historický ústav sídli neďaleko Námestia sv. Petra, na adrese Via della Conciliazione 44, známej aj vďaka kardinálovi Tomkovi, ktorý tu dlhé roky býval. „Stále tu cítiť genius loci tohto miesta,“ hovorí doktor Daniel Černý. Dnešné priestory podľa neho napĺňajú tri základné ciele: byť uznávanou vedeckou inštitúciou, slúžiť krajanom a popri tom otvárať cestu pre budúcu generáciu historikov a bádateľov v Taliansku. Pojem „tretej ambasády Slovenska v Ríme“ sa medzi krajanmi vžil práve kvôli milým návštevám pútnikov či výskumníkov, ktorých ústav rád privíta.

SHÚR od svojho založenia v roku 2014 rozvíja výskum v rámci vatikánskych aj talianskych archívov, no doktor Černý zdôrazňuje, že v súčasnosti ide ešte ďalej. Výskum v archívoch a knižniciach – tak v Ríme, ako aj v Bratislave – dopĺňa možnosť nahliadnuť do digitálnej zbierky, prístupnej na stránke shur.sk. Inštitúcia tiež komunikuje cez sociálne siete, aby si k ním ľudia našli jednoduchšiu cestu a dozvedeli sa o nových projektoch.

 

Jednou z hlavných výziev pre SHÚR je aj otvoriť brány rímskych archívov študentom a doktorandom. Ústav spolupracuje s viacerými univerzitami, pričom využíva napríklad program Erasmus+ na stáže a výmenné pobyty. Taktiež uvítajú dobrovoľníkov, ktorí chcú získať praktickú skúsenosť v oblasti archívnictva či organizovania kultúrnych akcií. Doktor Černý pripomína: „Ktokoľvek prejaví záujem prísť tu študovať, z hĺbky srdca odporúčam vytrvať a urobiť všetko pre to, aby sa to podarilo. Verím, že Pán Boh potom požehná a zvyšok sa podarí.“

Kto do Ríma už niekedy zavítal, určite potvrdí, že je to mesto, ktoré dokáže ohúriť nielen pamiatkami, ale aj hlbokými príbehmi ukrytými v jeho múroch. A presne toto zachytáva SHÚR: pripomenúť Slovákom, že medzi Berniniho kolonádou a Bazilikou sv. Petra stojí živá inštitúcia, kde možno stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, načerpať vedomosti, ale aj nabrať odvahu kráčať ďalej. Ako vraví doktor Černý: „Ak sa človek nenechá odradiť byrokraciou a hľadá v Ríme cestu k pravým koreňom vedy a viery, toto mesto ho obohatí takým spôsobom, že to stojí za každú námahu.“

Príprava na jubilejný rok 2025

Vzhľadom na blížiaci sa Jubilejný rok 2025 sa ústav sústredí aj na propagáciu a usporiadanie podujatí, ktoré priblížia historické korene, osobitne cyrilometodského dedičstva, a prepojenia Slovenska s Vatikánom.

Srdcom v Ríme, náručou pre Slovákov

Slovenský historický ústav v Ríme nielen archivuje dôležité poznatky a dokumenty, ale vytvára aj živý priestor, kde sa Slováci môžu cítiť ako doma. Ako spomína doktor Černý, neraz sa stáva, že pútnici či turisti pri prechádzke Via della Conciliazione spozorujú slovenskú vlajku hneď vedľa Námestia sv. Petra a prirodzene ich to zvedie k tomu, aby zaklopali na dvere. „Ak je to len trochu možné, radi ich privítame a vysvetlíme, čomu sa ústav venuje,“ poznamenáva doktor Černý.

Podľa neho je práve takýto okamih – osobné stretnutie s krajanmi a záujemcami o históriu – dôkazom, že výskum a viera sa tu vzájomne dopĺňajú a prehlbujú. Kto by chcel do priestorov historického ústavu nahliadnuť, získať informácie o možnostiach bádania alebo si dohodnúť konzultáciu, stačí vopred napísať na kontakty uvedené na webovej stránke www.shur.sk.