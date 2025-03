MUDr. Kováčová a MUDr. Mikolášik: Kde sa veľmi rozmnožilo zlo, rozmnožila sa milosť

„Boj proti životu je veľmi intenzívny,“ hovorí v rozhovore pre Vatican News MUDr. Anna Kováčová. Ako dodáva MUDr. Miroslav Mikolášik, potrat chcú povýšiť na základné ľudské právo podľa vzoru Francúzska a vyvíja sa tlak, aby sa v tomto smere zmenil text Charty základných ľudských práv EÚ. Reprezentanti Slovenska na oslavách 50. výročia vzniku talianskeho Hnutia za život v rozhovore hovoria aj na tému náhradného (surogátneho) materstva, umelého oplodnenia či eutanázie.

Zuzana Klimanová – Vatican News

V sobotu 8. marca vo Vatikáne slávilo talianske Hnutie za život 50 rokov od svojho vzniku. Medzi tritisíc prítomnými boli aj dvaja Slováci ako zástupcovia Európskej federácie hnutí za život One of Us: detská psychiatrička MUDr. Anna Kováčová z občianskeho združenia Donum vitae a MUDr. Miroslav Mikolášik, bývalý europoslanec. Ako sme už informovali, svätú omšu v Bazilike sv. Petra celebroval namiesto Svätého Otca Františka, ktorý je hospitalizovaný, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, ktorý prečítal aj pápežovu homíliu.

Zamlčiavajú sa pravdy o postabortívnom syndróme

Boj proti životu je veľmi intenzívny

Talianske Hnutie za život vzniklo v roku 1975, keď bol povolený potrat v Taliansku i Francúzsku, hovorí MUDr. Anna Kováčová a dodáva: „Kde sa veľmi rozmnožilo zlo, rozmnožila sa aj milosť“. Zakladateľ talianskeho Hnutia za život Carlo Casini (1935 -2020), bývalý europoslanec, stál aj pri zrode európskej federácie hnutí za život One of us, ktorá združuje 54 veľkých organizácií za život z Európy. Tento rok by mala byť otvorená kauza jeho svätorečenia.

„Sme manipulovaní, klamaní, zahlcovaní nepravdivými informáciami ako podliehanie davovej psychóze“, hovorí v rozhovore MUDr. Kováčová a vysvetľuje:

„Treba poukazovať na pravdu, medicínsky vysvetľovať, že život človeka sa začína počatím, že je to vedecky dokázaný fakt, že každý človek má svoj jedinečný genetický kód, že potrat je veľkým a ťažkým zásahom do zdravia ženy, čo tiež býva zamlčované. Či je to zásah na fyzické aj duševné zdravie. Zamlčiavajú sa napríklad pravdy o postabortívnom syndróme a ťažkých následkoch na psychike ženy. Všetky tieto veci treba hovoriť, učiť embryológiu od základných škôl, učiť biológiu, učiť učiteľov biológie, študentov lekárskych fakúlt, lekárov a nebáť sa hovoriť.“

Náhradné materstvo a umelé oplodnenie

MUDr. Mikolášik v súvislosti so snahami o „povýšenie“ potratu na základné ľudské právo v rozhovore zdôrazňuje, že „v niektorých kultúrno - etických otázkach“, ako je aj otázka potratu, nám ako členskému štátu Európska únia nie je nadradená. Bývalý europoslanec, ktorý sa tiež pričinil o zrod organizácie One of Us, spomína aj ďalšie súčasné výzvy v ochrane života: náhradné (surogátne) materstvo či umelé oplodnenie:

„Ako nás neskutočne klamú v tom, čo je pravda a čo je dobro pre ženu. Lebo ten povrchný pohľad je, že iná žena dopomôže tej druhej k materstvu“, hovorí MUDr. Kováčová. MUDr. Mikolášik dodáva: „Z človeka sa stáva predmet obchodu“. „Za všetkým sú tie nešťastné peniaze, cez ktoré sa manipuluje pravda“, zaznieva v rozhovore.

Eutanázia

Jednou z oblastí ochrany života je aj boj proti eutanázii. Ako uvádzajú hostia v našom štúdiu, v krajinách, kde je táto praktika povolená len pre obmedzené prípady pre neznesiteľné bolesti v terminálnom štádiu rakoviny sa žiaľ častokrát praktizuje takmer neobmedzene. Svedčí o tom príklad dvadsaťročnej ženy, ktorá o ňu požiadala kvôli bolesti z rozchodu s priateľom a eutanázia jej bola vykonaná.