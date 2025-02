Sloane Avenue, britský sudca: Raffaele Mincione nekonal v dobrej viere

Zverejnili rozsudok Najvyššieho súdu Anglicka a Walesu v právnom konaní, ktoré v roku 2020 začal taliansky finančník proti Štátnemu sekretariátu s cieľom zablokovať vyšetrovanie vedené vatikánskym Promótorom spravodlivosti.

„Na základe faktov, ktoré vyšli najavo počas procesu, žalobcovia nedodržali komunikačné štandardy so štátom (Štátnym sekretariátom, pozn. red.), ktoré by sa dali kvalifikovať ako konanie v dobrej viere.“ Týmito slovami sudca Robin Knowles, v mene Najvyššieho súdu Anglicka a Walesu, dnes vyniesol rozsudok v právnom konaní vedenom finančníkom Raffaelom Mincionem a jeho spoločnosťami proti Štátnemu sekretariátu Svätej stolice. Rozsudok je v súlade s rozhodnutiami vatikánskeho súdu.

Raffaele Mincione, ktorý toto konanie inicioval (spolu so svojimi spoločnosťami) v júni 2020, žiadal anglicky súd, aby vydal sériu vyhlásení proti Štátnemu sekretariátu. Tieto vyhlásenia sa týkali zmlúv uzatvorených medzi novembrom a decembrom 2018, ktorými sa Štátny sekretariát usiloval o kúpu budovy na adrese Sloane Avenue 60 v Londýne.

Raffaele Mincione a jeho spoločnosti konkrétne požiadali súd o sériu vyhlásení, ktoré by potvrdili ich dobrú vieru pri rokovaniach a plnení zmlúv so Štátnym sekretariátom. Tento spor sa odohráva v kontexte vyšetrovania, ktoré v júli 2021 viedlo k obvineniu pána Mincioneho zo strany Úradu Promótora spravodlivosti Mestského štátu Vatikán v súvislosti s viacerými údajným trestnými činmi týkajúcimi sa investícií Štátneho sekretariátu.

V rozsudku na 50 stranách, ktorý dnes vydal súd, sudca zamietol požadované vyhlásenia o dobrej viere zo strany žalobcov. Naopak, súd konštatoval, že Mincione poskytol Štátnemu sekretariátu zavádzajúce informácie o hodnote nehnuteľnosti na adrese Sloane Avenue 60. Súd v bode č. 130 rozsudku uviedol, že finančník a jeho spoločnosti nedodržali komunikačné štandardy, ktoré by sa dali kvalifikovať ako konanie v dobrej viere, a dodal: „Štátny sekretariát tvrdí, že táto suma 'nemá žiadny základ na realite'. Pán Mincione bol prirodzene na strane predávajúceho v tejto transakcii a mal záujem získať čo najvyššiu cenu. No v tomto prípade existoval osobitný kontext, vrátane investičného vzťahu štátu so žalobcami. Jeho odkaz na sumu 275 miliónov libier sa podľa môjho názoru nevzťahoval na požadovanú cenu. Neposkytol žiadne vysvetlenie hodnoty počas rokovaní, a bez tohto vysvetlenia nebol úprimný a jeho vyjadrenia boli zavádzajúce.“

V ďalšej časti rozsudku (bod 243) sa uvádza: „Na základe dôkazov, ktoré som vypočul počas procesu, mal (Štátny sekretariát, pozn. red.) dôvod cítiť sa úplne sklamaný svojimi skúsenosťami so žalobcami. Žalobcovia sa v žiadnom prípade nesnažili chrániť (Štátny sekretariát, pozn. red.) pred podvodnými úmyslami. Nezáležalo im na (Štátnom sekretariáte, pozn. red.), ale uprednostňovali vlastné záujmy. (Štátny sekretariát, pozn. red.) očakával viac od profesionálnych protistrán, akými boli pán Mincione a ďalší.“

Súd síce Raffaelovi Mincionemu priznal sériu vyhlásení (odlišných od tých týkajúcich sa „dobrej viery“), ktoré vyplývajú priamo z podmienok zmlúv uzatvorených v tom čase, pričom ich presné znenie bude definované na ďalšom pojednávaní, avšak kľúčové požiadavky zamietol.

Pokiaľ ide o brokera Gianluigiho Torziho, anglický súd konštatoval (bod 183), že „neexistoval žiadny podstatný spor o tom, že pán Torzi mal ako zástupca povinnosti voči štátu v súvislosti s transakciou. Na základe dostupných faktov (pre sudcu, pozn. red.), jeho konanie v prípade akcií spoločnosti Gutt bolo nesprávne, bezohľadné a nečestné. Celá epizóda je tiež dôležitá ako ilustrácia skutočnosti, že štát nemal skúsenosti a odborné znalosti, aby sa ochránil pred takýmto správaním.“

Rozhodnutie anglického súdu, vynesené po procese, ktorý sa konal od júna do júla 2024, podľa ktorého by nemalo byť vydané vyhlásenie o dobrej viere vzhľadom na správanie Mincioneho a osôb s ním spojených, predstavuje dôležité potvrdenie postoja Štátneho sekretariátu. Anglický súd zároveň zdôraznil, že svedectvo zástupcu Štátneho sekretariátu, substitúta arcibiskupa Edgara Peñu Parru, bolo pravdivé.

Počas anglického konania sa Štátny sekretariát rozhodol nepodať protinávrh a sústredil sa na trestné konanie prebiehajúce na súdoch Mestského štátu Vatikán. Tieto konania viedli k odsúdeniu pána Mincioneho za sériu trestných činov, pričom mu bola uložená trestná sadzba päť rokov a šesť mesiacov väzenia a konfiškácia majetku v hodnote 200,5 milióna eur. Toto trestné rozhodnutie je stále v odvolacom konaní. Napriek tomu rozhodnutie anglického súdu potvrdilo viaceré kľúčové závery vatikánskeho súdu prvého stupňa.

„S uspokojením beriem na vedomie obsah rozhodnutia Najvyššieho súdu v Londýne, ktorý sa dnes vyjadril k žiadostiam Raffaela Mincioneho z roku 2020, ktorými sa snažil čeliť opatreniam prijímaným Úradom Promótora spravodlivosti,“ komentoval vatikánsky Promótor spravodlivosti Alessandro Diddi.

„Aj britskí sudcovia – uzavrel Diddi – zdieľali to, čo Úrad vždy tvrdil, a síce že Raffaele Mincione sa voči Štátnemu sekretariátu správal 'pod úrovňou štandardov', ktoré sa považujú za konanie v dobrej viere. Myslím si, že týmto rozsudkom sa zároveň potvrdzuje správnosť záverov vatikánskeho súdu.“

Preklad Martin Jarábek