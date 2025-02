Medzinárodnej siete zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi Thalita Kum v Zimbabwe (Foto: Suor Diana Kanyere) (Foto: Suor Diana Kanyere (Coordinatore Nazionale))

Rehoľné sestry v Zimbabwe bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi

Členovia celosvetovej siete „Talitha Kum“, ktorá sa angažuje v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, slúži v tejto oblasti aj v africkej krajine Zimbabwe a to vďaka službe Malých dcér Blahoslavenej Panny Márie (Little Children of Our Blessed Lady, LCBL). Ako pre Vatikánske médiá uviedla jedna z nich, sestra Mufaro, poskytujú podporu osobám, ktoré také utrpenie prežili a zvyšujú povedomie o tomto zločine.

V Zimbabwe, kde tisíce životov vyhaslo v tieni obchodovania s ľuďmi, je Talitha Kum ako „maják nádeje", rozpráva sestra Mufaro Chakuinga, LCBL, jedna zo sestier zaangažovaných v tejto službe. Pod vedením sestry Diany Kanyere, súčasnej národnej koordinátorky Medzinárodnej siete zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi, sa rehoľníčky zasadzujú aj za zmenu politiky, pretože na celom svete je v pasci tohto moderného otroctva viac ako 40 miliónov ľudí. Ako ses. Mufaro vysvetľuje, „v Zimbabwe živnú pôdu pre obchodníkov s ľuďmi, ktorí zneužívajú zraniteľné osoby, vytvorili chudoba, nezamestnanosť a nedostatok príležitostí. Mnohé ženy a deti sú vťahované do nútenej práce, obchodovaniu so sexom a iných foriem vykorisťovania". Sestry LCBL podnikli odvážne kroky v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v tejto africkej krajine. Prostredníctvom organizácie Talitha Kum poskytujú komplexné služby osobám, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi, vrátane poradenstva, lekárskej starostlivosti i odbornej formácie. „Veríme, že každý, kto prežil, si zaslúži dôstojnosť, rešpekt a šancu obnoviť svoj život," povedala sestra Diana Kanyere a dodal: „Naším cieľom je dať im bezpečné a podporné prostredie, kde si môžu vyliečiť svoje zranenia, učiť sa a rozvíjať." Projekt rehoľných sestier LCBL Základom projektu rehoľníčok LCBL je mobilizácia náboženských vodcov, aby sa zapojili do boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V roku 2023 organizácia Talitha Kum uskutočnila školiaci seminár pre 30 rehoľníkov a rehoľníčok, ako aj pre 10 mladých ľudí z rôznych diecéz. Zámerom tohto strategického kroku je využiť vplyv náboženských vodcov pri šírení osvety a inšpirovaní k zmene v ich komunitách. Nedávno organizácia uskutočnila školiace semináre pre mladých ambasádorov a študentov vysokých škôl, aby ich vybavila vedomosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia stať sa nositeľmi zmeny. Cieľom je teda posilnenie budúcej generácie lídrov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Ako zdôraznila sestra Diana Kanyere, „nemôžeme všetko urobiť samy, potrebujeme podporu všetkých, aby sme vytvorili svet, v ktorom sa obchodovanie s ľuďmi už nebude tolerovať." Napriek výzvam, ktorým čelí, Talitha Kum v Zimbabwe zostáva oddaná svojmu poslaniu, poháňaná hlbokým zmyslom a odhodlaním dosiahnuť cieľ. Spracovala Miroslava Holubíková