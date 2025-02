Pápež vyjadril zármutok nad tragickou nehodou autobusu v Guatemale

Snímka z nehody (AFP or licensors)

Svätý Otec František vyjadril sústrasť nad viac ako 50 obeťami, ktoré si vyžiadal pád autobusu do rokliny. Telegram podpísaný kardinálom Parolinom bol zaslaný v piatok 14. februára arcibiskupovi Gonzalovi de Villa y Vasquezovi, metropolitovi Santiaga de Guatemala.

Alessandro De Carolis, Miroslava Holubíková – Vatican News

Pápež František, „hlboko zarmútený“ správou o nehode, vyjadril svoju solidaritu v telegrame, v ktorom sa tiež uvádza, že pápež „sa modlí za večný odpočinok zosnulých“ a vyjadruje „sústrasť rodinám spolu so svojou úprimnou ľútosťou“, ako aj prianie „skorého uzdravenia všetkým zraneným“.

Zrútenie autobusu z výšky viac ako 100 metrov do rokliny si v pondelok 10. februára vyžiadalo smrť najmenej 55 zo 75 cestujúcich. Tragédia sa stala počas cesty cez most na okraji guatemalského hlavného mesta, keď preplnený autobus dostal šmyk, prerazil zábradlie a skončil v rokline so znečistenými odpadovými vodami. Prezident Bernardo Arevalo vyhlásil trojdňový štátny smútok.