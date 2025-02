Kustód Svätej zeme ďakuje Taliansku za prijatie 14 malých pacientov s rakovinou z Gazy

Deti s rakovinou previezli do nemocnice v Turíne (ANSA)

Vikár Kustódie Svätej zeme františkánsky páter Ibrahim Faltas vyjadril vďačnosť za príchod maloletých pacientov z pásma Gazy do Talianska: „Sú to deti, ktoré majú právo na životný projekt, ktorý je navrhnutý a určený pre ich budúcnosť.“ Deti privítali na rímskom letisku Ciampino vo štvrtok 13. februára.

Vatican News

Po mnohých mesiacoch a vďaka pretrvávajúcemu prímeriu Taliansko privítalo 14 ťažko chorých detí z Gazy a ich opatrovateľov. Pre vatikánske médiá páter Faltas uvádza, že „v týchto ťažkých dňoch nám nové a konkrétne gesto solidarity pomáha dúfať“. Ako dodáva, „nie je ľahké riešiť presun pacientov, ktorí potrebujú liečbu, skutočne zložitým sa stáva presun detí s onkologickými ochoreniami“. Vikár Kustódie Svätej zeme bol prítomný pri prílete lietadla na letisku Ciampino spolu s talianskymi ministrami Antoniom Tajanim, rektorkou rímskej Univerzity Sapienza Annou Mariou Berniniovou a predsedom Vysokého predsedníckeho výboru pre záležitosti cirkví v Palestíne Dr. Ramzim Khourym.

Páter Faltas uvádza, že sa v ňom „prelínajú rôzne pocity“ ako radosť a smútok, vďačnosť i obavy. Vysvetľuje:

„Radosť vzniká pri pomyslení na to, že môžeme prijať deti, starať sa o ne a zachraňovať ich. Smútok vzniká preto, že tieto stvorenia, ktoré sa stali krehkými v dôsledku ničivých chorôb, trpeli vojnou, ktorá ich obklopovala a bránila im v životne dôležitej starostlivosti. Vďačnosť je veľká za angažovanosť vlády a talianskeho ľudu: videl som to a bol som dojatý emóciami a štedrosťou všetkých. Mám obavy, všetci sa obávame o najbližšiu budúcnosť. Presun chorých detí z Gazy bol zablokovaný niekoľkomesačnou vojnou, ktorá bránila akejkoľvek pomoci dostať sa dovnútra, a zároveň bránila dostať sa von tým, ktorí potrebovali pomoc. Nechcem ani pomyslieť na to, čo sa môže stať, ak sa vojna opäť vydá na cestu smrti a ničenia.“

Ako ďalej františkánsky kňaz dodáva, jeho „pocity sa spájajú s istotou, že osobná a profesionálna práca záchranárov je odmenená vďačnými úsmevmi“ malých pacientov. „Prijatie detí, ich práv a potrieb je najvyšším zmyslom civilizácie, aký môžu ľudia prejaviť. “ – uzatvára páter Faltas, pričom vyjadruje prianie, aby sme „deťom vrátili to, čo im vzala vojna“, teda „právo na život, zdravie, vzdelanie a hru“.

Spracovala Miroslava Holubíková