Kardinál Czerny mladým v Bejrúte: Buďte svetlom vo tmách

Perfekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Michael Czerny SJ je od 19. do 23. februára na misii v Libanone. V úvode navštívil hrob pátra Kolvenbacha, generálneho predstaveného jezuitov v rokoch 1983 až 2008. Mladým z Akadémie mieru (Leadership Academy for Peace) zdôraznil: „Vy ste zodpovední za Cirkev a za svet“. Stretol sa aj s maronitským patriarchom Raïom. Celú cestu kard. Czerného sprevádzajú myšlienky a modlitby za zdravie pápeža Františka.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Keby nebolo začiernených budov alebo trosiek po výbuchu v prístave v roku 2020, Bejrút by sa zdal byť mestom s normálnou rutinou a nie jedným z najviac trpiacich miest na celom Blízkom východe. Je to mesto plné mrakodrapov, s troskami štvrte Dahieh, bašty Hizballáhu, ktorú bombardoval Izrael, a spustošeným prístavom na jednej strane i s obchodmi s jagavými arabsko-anglickými nápismi a klubmi na druhej strane.

V tejto situácii žije obyvateľstvo sužované ťažkou hospodárskou krízou, ktorá donútila tisíce mladých ľudí emigrovať, ako aj nedávnou vojnou, ktorá spustošila južnú oblasť, spôsobila škody aj v hlavnom meste a zhoršila utečeneckú krízu. Libanon má približne sedem miliónov obyvateľov, z toho tri a pol sú utečenci: Sýrčania, Palestínčania, tiež Afričania a Ázijčania, ktorí tu pôsobia ako robotníci.

Stretnutie libanonských patriarchov a biskupov

Kardinál Michael Czerny, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, bol vyslaný do Libanonu, aby prejavil pápežovu blízkosť biskupom i patriarchom a povzbudil iniciatívy miestnej Cirkvi. Na samotného pápeža, ktorý je hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli, kardinál neustále myslí. Zdravie Svätého Otca zveril Panne Márii Libanonskej, ktorej socha sa týči zo 600-metrovej výšky a stráži mesto i more. Pri jej nohách kardinál Czerny, vystupujúc po viac ako sto schodoch, ktoré každý deň zdolávajú pútnici (vrátane šiitských moslimov, ktorí sú Panne Márii veľmi oddaní), vzýval mier pre krajinu, pre Libanončanov v exile i pre celý Blízky východ.

Samá vojna

Badať tu obrazy súčasnej vojny, ďalšej vojny pre Libanon: „Každých pätnásť rokov sme mali jednu. Od občianskej vojny v roku 1975 žijeme vždy v prostredí vojen, prestávok a opäť vojen. Takmer sme si vypestovali imunitu,“ komentuje maronitský arcibiskup Tripoli Mons. Youssef Soueif. Posledný konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom narušil už aj tak krehkú rovnováhu a zvýšil masu utečencov, ktorí sa presťahovali z juhu do centra a na sever: „Istým spôsobom si vynútili svoju prítomnosť, avšak boli prijatí. Všetci. Predovšetkým Katolíckou cirkvou, ktorá si v Libanone udržiava silnú štruktúru a má hlas a slobodu (čo je na Blízkom východe zriedkavý alebo možno ojedinelý prípad).

Mnohí ľudia sa ráno v deň prímeria vrátili do svojich domovov a dedín a nechceli opustiť svoju krajinu. „Tu sa snažíme budovať budúcnosť, aj keď jej niet,“ vysvetľuje Mons. Soueif, ktorý si vydýchne, keď hovorí o nedávnom zvolení nového prezidenta Josepha Aouna po dlhom patovom období bez hlavy štátu. „Teraz pracujeme na posilnení štátu a postavenia Cirkvi, potrebujeme získať národnú a medzinárodnú dôveru. Keď existuje dobre fungujúci systém, ľudia v krajine zostávajú.“

Panna Mária z Libanonu

Zovretie krízy

Súčasná realita je však taká, že „nie sú investície, nie sú peniaze ľudí, ktoré po krachu opustili banky a skončili ktovie kde“, hovorí arcibiskup. „Pred krízou mal dolár hodnotu 1 500 libanonských lír, po kríze 90 000 lír. Postupne sa opäť rozbiehajú miestne obchody a výroba. Mnohí robotníci, najmä v mojom Tripolise, sa vrátili k obrábaniu pôdy. Avšak len ledva-ledva si vystačia s peniazmi, žiadny mladý človek takto nemôže plánovať svadbu či kúpu domu. Žije sa tu zo vzduchu,“ tvrdí biskup. Hovorí tiež o neustálom príleve ľudí, ktorí klopú na dvere farností a diecéznych úradov. A dojímajú ho Libanonci v diaspóre, ktorí posielajú svojim rodinám peniaze zo zahraničia: „Každý rok do Libanonu príde 7 - 8 miliárd. Je to neuveriteľný akt solidarity, ktorý ukazuje tomuto ľudu, že nie je opustený.“

Pri hrobe pátra Petra Hansy Kolvenbacha

Blízkosť k ľuďom

Práve blízkosť k ľuďom je cieľom misie kardinála Czerného, ktorý v najbližších dňoch navštívi libanonský Tripolis a ďalšie južné dediny. Včerajší a dnešný deň boli venované sérii inštitucionálnych stretnutí: kardinál vystúpil na Zhromaždení katolíckych patriarchov a biskupov Libanonu (APECL), ktoré bolo hlavným dôvodom cesty. Včera večer navštívil kardinála Béchara Boutrosa Raïa, patriarchu maronitov, v sídle patriarchátu v Bkerké, a napokon viedol dialóg s mladými ľuďmi z Akadémie lídrov za mier (Leadership Academy for Peace), iniciatívy - podporovanej Dikastériom pre integrálny rozvoj -, ktorej cieľom je podporovať vzdelávanie mladých katolíkov do 35 rokov v regióne Blízky východ a severná Afrika a prostredníctvom princípov a hodnôt katolíckej sociálnej náuky ich vybaviť nástrojmi potrebnými na to, aby sa stali politickými lídrami.

„Ukážte nádej iným krajinám, ktoré majú rovnaké problémy. Buďte svetlom vo tmách,“ vyzval mladých kardinál Czerny. Ako povedal, preňho je koreňom mnohých problémov spravovanie, vedenie, avšak rozhovory s pápežom Františkom mu objasnili, že namiesto toho „je kľúčom ku každému problému bratstvo“. „Ak sme bratia a sestry, sme dobrými správcami,“ povedal a pripomenul posolstvo pápežovho dokumentu Evangelii gaudium, že ‚základným kresťanským povolaním je evanjelizovať‘. Vždy a všade, „ak je to potrebné, aj slovami“, povedal kardinál, citujúc výrok pripisovaný sv. Františkovi z Assisi, ktorý pápež toľkokrát pripomenul. Kardinál Czerny ponúkol dve riešenia: „modlitba a práca“, prevzaté prevažne z učenia sv. Ignáca, ktorý povedal: „Modlite sa, akoby všetko záviselo od Boha; pracujte, akoby všetko záviselo od nás“. Na záver stretnutia všetci spoločne predniesli modlitbu Otče náš za pápežovo skoré uzdravenie.