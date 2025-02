Je otvorená kandidatúra pre Zayedovu cenu 2026

Po slávnostnom odovzdávaní cien víťazom ročníka 2025, ktoré sa konalo 4. februára v Abú Zabí, sa začali zbierať nominácie na ďalší ročník. Ocenenie, ktoré bolo zriadené po podpísaní dokumentu o ľudskom bratstve pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Azharu Ahmedom Al-Tayebom sa udeľuje ľuďom a organizáciám z akýchkoľvek kruhov a oblastí, ktorí pracujú na tvorbe ľudského bratstva, mierového spolunažívania a hodnôt tolerancie.

Vatican News

Až do 1. októbra tohto roku je otvorená kandidatúra na Zayedovu cenu za ľudské bratstvo 2026, ktorá zahŕňa aj odmenu vo výške jedného milióna dolárov. Môžu to byť akademici, verejní činitelia, duchovní vodcovia, členovia vlád, vedúci mimovládnych organizácií a tí, ktorí môžu byť zaradení do užšieho výberu na ocenenie, môžu svoje nominácie predkladať prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Zayed Human Brotherhood Award https://zayedaward.org.

„Ocenenie už siedmy rok po sebe pokračuje vo svojom priekopníckom úsilí vyzdvihnúť inšpiratívne osobnosti, ktoré presadzujú hodnoty mierového spolužitia,“ uviedol sudca Mohamed Abdelsalam, generálny tajomník Zayedovej ceny za ľudské bratstvo, a dodal, že „za posledné roky si cena získala značnú celosvetovú pozornosť a dostala tisíce nominácií z celého sveta“. Tento rok je podľa neho cieľom oceniť tých, ktorý sú „hnacou silou významných zmien v oblasti presadzovania ľudského bratstva.“

Meno ocenenia nesie po zakladateľovi Spojených arabských emirátov šejkovi Zayedovi bin Sultanovi Al Nahyanovi. Ocenenie podporuje svetových lídrov, aktivistov a subjekty, ktoré presadzujú hodnoty ľudského bratstva. Doteraz ocenila 16 laureátov z celého sveta za ich prínos v rôznych oblastiach vrátane dostupnej zdravotnej starostlivosti, udržateľnosti, vzdelávania, podpory utečencov, rozvoja komunít a posilnenia postavenia mládeže a žien. Medzi laureátmi boli napríklad: generálny tajomník OSN António Guterres, protiextrémistická aktivistka Latifa Ibn Ziaten, kráľ Abdullah II. bin Al Hussein a kráľovná Rania Al Abdullah z Jordánskeho hášimovského kráľovstva, haitská humanitárna organizácia Foundation for Knowledge and Liberty (FOKAL), komunita Sant'Egidio, kenský budovateľ mieru Shamsa Abubakar Fadhil, indonézske charitatívne organizácie Nahdlatul Ulama a Muhammadiyah, svetoznámy kardiochirurg Sir Magdi Yacoub alebo zakladateľka čilskej mimovládnej organizácie Sister Nelly Leon Correa.

Spracovala Miroslava Holubíková